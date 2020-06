Pod tlakem dynastie. Zídek III. málem skončil, teď v Malibu sní o NBA | iSport.cz

Nymburk, pár dní zpět. Na palubovce ve zdejší hale se střetl český reprezentační tým do 24 let s týmem slovenských Levic. Uspěl. Vyhrál 78:71. A hned 22 bodů přitom nasázel dvacetiletý pořízek, který byl pod ostrým pohledem dvou tuzemských legend v hledišti.

Svého dědečka a otce. „Bylo fajn, že se děda i táta přišli na můj první zápas v dospělácké reprezentaci podívat, oba mě ohromně podporují," usmívá se Jan Zídek. A jak už jeho příjmení naznačuje, tohle není ledajaký basketbalový talent. Tohle je dědic slavného sportovního odkazu!

Dědeček Jiří je český basketbalista století, dvojnásobný vicemistr Evropy a první český člen Síně slávy FIBA, který v roce 1967 odmítl nabídku v té době NBA plenícího Boston Celtics. Jeho otec Jiří je pro změnu prvním Čechem v NBA, vítězem NCAA a Euroligy. A teď se štafeta mocné dynastie přesouvá na něj. Pokud tyhle geny vyletí naplno ven, pak se bude na co těšit.

„Na tlak jsem si už v naší rodině zvykl. Soutěživost a další věci jsou u nás na vysoké úrovni," netají se víc než dvoumetrový křídelník. Jak na své předchůdce naváže?

Ukáže čas.

Americký sen to nakopl

Pravda, touhle dobou už také mohlo být po všem. Hledat odchovance USIC Praha ještě před dvěma lety, našli byste ho jen ve druhé lize v Radotíně. Zvažoval co dál. Váhal, zda se chce do basketové dráhy vůbec pouštět. Nicméně si pak uvědomil svůj potenciál.

„Pochopil jsem, že ve spojení s Amerikou jde díky basketu získat i vysokoškolské vzdělání, což dává člověku spoustu možností. Tahle myšlenka mě nakopla a od té doby jsem trénoval a šel si za americkým snem," vysvětluje.

Býčí vůle trénovat. Kousnout se. Jít na hranu. Tohle zdědil po tátovi, jenž byl svého času postrachem posiloven. Syn Jan je už ve 20 letech sice také „hrana", nicméně vidí i jinou cestu. „Vzhledem k tomu, že se hra trochu změnila, na takové monstrum se nevypracuju. I když se jako hráč na podkošové pozici čtyři snažím taky hodně posilovat, mojí předností je hra zvenku, a to si chci udržet dál. Navíc by mi s hmotou chyběla i rychlost," přemítá.

Když ho vloni oslovila univerzita Pepperdine z NCAA, neváhal. Na západě Ameriky má jméno Zídek stále zvuk. Otec před 25 lety s nedalekou University of California celou soutěž vyhrál a současný kouč Pepperdine Lorenzo Romar byl dřív i asistentem tehdejšího trenéra Jima Harricka. Kontakty určitě pomohly. Své ostruhy si však musel třetí z dynastie Zídků urvat sám.

„Připrav se na jiné tempo a intenzitu," varoval ho před odletem táta Jiří. A věděl, co říká. „Jo, tréninky tam sice nejsou nejdelší, ale jakmile se pískne, jedou všichni na sto procent. Kolem je šest asistentů a tréninky se nahrávají, čili se nedá nic ošidit. Tento přístup se mi však líbí. Je to efektivní a zaměřené na koncentraci hráčů," uznává Zídek.

Byť má nyní jeho otec určité problémy s koleny a kotníky, stále si najde čas na to, aby si s ním šel zaházet. Během toho padají rady na různé vychytávky, zlepšení techniky, a přestože se otec a syn herním stylem liší, mentalitu mají společnou.

„Teď, když táta vidí, že jsem ambiciózní a denně trénuju, maximálně mě motivuje a podporuje. A jakmile spatří, že nic nedělám, už do mě hučí, ať vezmu míč nebo jdu běhat. Vážím si toho, protože okolí sportovce je důležité. To, jaký teď jsem, je dost zděděné po tátovi a spojené s tvrdou prací, kterou vyznává," pochvaluje si Zídek nejmladší.

Nablýskané Malibu: LeBron i smutek za Bryanta

Mise v USA navíc není jen o basketu. Důležitou roli hraje i škola, kde on sám cílí na „magistra" v business administrativě. A taky nabírání životních zkušeností či získávání kontaktů. A jde i o osobní rozvoj a osamostatnění se. Na to vše je třeba myslet každou minutu - zvlášť v Pepperdine, jež sídlí v luxusním a nablýskaném Malibu.

„Je znát, že jsou tam studenti z bohatších rodin - Malibu je určitě hodně známé svou koncentrací celebrit. Když jsme jednou hráli zápas venku, přijel na naši školu hrát i syn LeBrona Jamese. Ten se tam pak taky objevil a spolužáci se s ním fotili, což bylo hustý," líčí Zídek.

„V létě u nás hvězdy NBA často trénují, protože to tam mají rády, a několikrát jsem u nás viděl připravovat se i Joakima Noaha, který byl v té době bez kontraktu. Nebo asi tři roky zpátky přišel na zápas Drake (známý rapper a ambasador Toronto Raptors)," popisuje. Z první ruky proto k němu dolehla i lednová tragická smrt Kobeho Bryanta, jenž zahynul po pádu vrtulníku.

Kdo vlastně byl Kobe Bryant? Superhvězda, objevitel, mentor – a hlavně otec

„Někteří spoluhráči ten den dokonce slyšeli jeho helikoptéru i sirény záchranářů. Stalo se to totiž asi deset minut od Pepperdine, v takovém kaňonu. Lidi to snášeli těžce. Byli až v šoku z toho, že někdo jako on přišel tak náhle o život. Spousta lidí to bere tak, že taková legenda a tak silný člověk prostě nikdy nemůže umřít, jenže pak se najednou stane tohle. U nás na Pepperdine jsme taky před prvním domácím zápasem po té tragédii drželi 24 sekund ticha," vzpomíná.

NBA nebo Evropa

Ze své první sezony pak Jan Zídek vyšel s průměrem deseti odehraných minut v patnácti duelech. Do budoucna je proto na čem stavět. „Mým snem by samozřejmě bylo zůstat v Americe a jít do NBA. Anebo že bych se po skončení školy poohlédl po možnostech v Evropě. Tam bych nejradši zamířil do Euroligy," plánuje si a po boku má přece jen ty nejlepší rádce. Otce a dědu.

„Táta jde v radách víc do detailů a má taky víc zažitý modernější basket, který je mi bližší. A dědovo hlavní poselství je hrát chytře a technicky," říká Zídek. Až jednoho napadne, že kdyby to chtěl před těmi dvěma lety opravdu zabalit, kdo ví, zda by mu to vůbec v rodině dovolili.

„To je pravda. Vidím to na svém o dva roky mladším bráchovi, kterému děda volá každý den, jestli už se domluvil s trenérem v Radotíně, aby se k basketu vrátil, protože brácha skončil asi před třemi roky. Děda to ale pořád zkouší. Je to obrovský fanoušek a i do Ameriky mi pořád volal. Při takovém hovoru vždy padne jedna věta o škole, kdežto o trénincích a zápasech se pak můžeme bavit hodinu," směje se.

Nejlepší český basketbalista 20. století už však teď může být klidný. Vnuk se role „dědice" chopil s vervou a začíná si ho již všímat i reprezentační trenér Ronen Ginzburg, který před časem připustil, že by s ním mohl počítat už pro ME 2022, v němž Češi hostí jednu skupinu.

V kronice slavného rodu Zídků se tak začíná psát další strhující příběh...