Veselý v TOP 10 doskakovačů Euroligy. Jako legenda se ale necítím, říká

Basketbalisté Fenerbahce Istanbul s českým reprezentantem Janem Veselým oslavují postup do Final Four Euroligy popáté v řadě. • twitter.com

Jan Veselý by měl ve Final Four Euroligy nastoupit, záleží ale, jak dlouhý časový úsek na palubovce dostane • Profimedia.cz

Mají za sebou léto plné drsných změn. Po dlouhých sedmi letech je opustil charismatický trenér Željko Obradovič a s omezeným rozpočtem už nejsou těmi hlavními favority jako dřív. Jedno však v basketbalovém Fenerbahce Istanbul platí dál.

Stále se mohou pod košem plně spolehnout na létající šelmu Jana Veselého.

I díky jeho bodovému průměru přes 10 bodů na zápas je zatím turecký gigant v Eurolize na pátém místě a v posledním zápase s Chimki Moskva (83:71) pak rodák z Ostravy pokořil další velký milník. Coby první Čech se procpal s celkovými 1131 doskoky mezi deset nejlepších hráčů historie prestižní soutěže.

„Vnímám to tak, že se zapisuji mezi velká jména a legendy, ale já sám se jako legenda ještě určitě necítím. Euroligu hraju třináct let, takže si myslím, že mít po tak dlouhé době individuální úspěchy, je logické,“ prohlásil Veselý.

Na desátém místě už takto překonal Antonise Fotsise… A nepochybně by měl stoupat pořadím ještě výš – od osmého Kerema Gönlüma ho dělí pouhých 58 doskoků. Naopak absolutní lídr žebříčku, Paulius Jankunas má v čele před Veselým ještě o necelých sedm set doskoků více.

„Individuální úspěchy mě ale moc nezajímají. Že bych třeba šel jen po doskocích a bodech, které bych chtěl zapisovat do tabulek, to ne. Já chci především vyhrávat zápasy, takže v utkání na vlastní statistiky nikdy nemyslím,“ ujistil Veselý.

Ovládl Euroligu a jako jediný Čech v historii se tu stal i MVP nejužitečnějším hráčem sezony. • Foto Profimedia.cz

Vedle toho, že už je takhle třetím Čechem v historii, který Euroligu vyhrál a prvním vůbec, jenž se vloni stal MVP nejužitečnějším hráčem celého ročníku, figuruje i v dalších statistických zářezech. Jeho jméno třeba najdete i v top 20 u vstřelených bodů, získaných míčů nebo bloků.

„Je to skvělá věc. Euroliga se za 20 let existence vyprofilovala v elitní a nejprestižnější evropskou klubovou soutěž. Ačkoliv jsem názoru, že by se Honza zvládl prosadit i v NBA, rozhodl se budovat většinu své kariéry v Evropě a milník, kdy se posunul do nejlepší historické desítky doskakovačů, je další skvělý individuální úspěch. Honza nás dál jen utvrzuje v tom, že je jeden z nejlepších hráčů, jaké kdy naše země měla,“ nechal se slyšet i bývalý hráč NBA Jiří Welsch.

A stejně jako se Veselý stal v začátcích své kariéry srdcařem v Partizanu Bělehrad, je teď už také neotřesitelnou součástí Fenerbahce Istanbul, kde působí sedmou sezonu. Během léta odmítl možný přestup do Barcelony, kam ho lákal Litevec Šarunas Jasikevičius a vsadil na Obradovičova nástupce Igora Kokoškova, jenž například dovedl Slovince k titulu mistrů Evropy. „Změnili jsme trenéra a možná i víc než půlku hráčů, takže si na sebe zatím zvykáme. Jsem ale spokojený, jak se to vyvíjí, a doufám, že to bude ještě lepší. Každá změna potřebuje čas a teď v době, kdy jsme byli bez basketu sedm měsíců, je těžké si na tolik změn zvyknout,“ zmínil Veselý.

Ba co hůř, je rovněž těžké si zvyknout i na netradiční ticho v hledišti. Právě z povzbuzování temperamentních tureckých fandů totiž Veselý vždy čerpal svou energii. To je ale teď kvůli hrozbě koronaviru jinak. „Ano, tohle je celkem divné a myslím, že se to nejvíc projevuje na motivaci. Musíme ji teď hledat hodně v hloubi duše a ve většině případů to vypadá jako přípravný zápas za zavřenými dveřmi. I když třeba vedeme o deset bodů, tak se soupeř může vrátit daleko jednodušeji než v plné hale, která by udělala atmosféru a pro ně by to už nebylo tak snadné,“ dodal Veselý.

Na druhou stranu, i s tímhle si zatím ve Fenerbahce nevedou špatně…

TOP 10 DOSKAKUJÍCÍCH HRÁČŮ EUROLIGY 1. Paulius Jankunas (Lit.) 1827

2. Felipe Reyes (Šp.) 1793

3. Ionnis Bourousis (Řec.) 1603

4. Ante Tomič (Chorv.) 1545

5. Georgios Printezis (Řec.) 1344

6. Kyle Hines (USA) 1306

7. Mirsad Türkcan (Tur.) 1287

8. Kerem Gönlüm (Tur.) 1189

9. David Andersen (Aus./Dán.) 1444

10. JAN VESELÝ 1131