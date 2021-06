Skvělá výhra před ME! Basketbalistky přehrály v přípravě Slovenky 77:49

"Výsledkově to byl nejlepší výkon v přípravě. Je těžké porovnávat týmy, proti kterým jsme hráli, ale předvedenou hrou to byl nejlepší výkon. Dobře jsme si posouvali míč, měli jsme 27 asistencí, což ukazuje, jak jsme hráli týmově," řekl trenér české reprezentace Štefan Svitek.

Jeho tým se díky šestibodové šňůře dostal v úvodu do vedení 8:2. Střelecky ho táhly Reisingerová a Kateřina Elhotová, které se rovným dílem podělily o prvních deset bodů. V první čtvrtině vedly Češky dvakrát už o osm bodů, ale Slovenky do jejího konce stáhly ztrátu na 17:19.

Z dalšího osmibodového manka se potom slovenský výběr dokázal dostat v 18. minutě díky trojce Michaely Feketeové až na vyrovnaný stav 30:30, ale odpověď domácích byla rázná. Po trojkách Elhotové a Natálie Stoupalové, šestce Terezy Vyoralové a zakončenému úniku Reisingerové utekly na rozdíl devíti bodů.

Do poloviny třetí čtvrtiny už si Češky vypracovaly náskok 12 bodů a k Elhotové se přidala s dvojciferným počtem bodů Reisingerová. Do závěrečné desetiminutovky šly už domácí hráčky s náskokem 14 bodů díky trojce Elišky Hamzové s klaksonem.

"Ve druhém poločase jsme fakt zabraly a hrály jsme tak, jak máme. Určitě jsou tam ještě nějaké nedostatky, ale celkově jsem spokojená, že jsme nedostaly víc než 50 bodů. Musíme těžit z toho, že dobře a agresivně bráníme a běháme rychle dopředu. Pak jsme z toho daly nějaké jednoduché koše. To bylo super a je tak dál," uvedla rozehrávačka Tereza Vyoralová.

Na další snížení Slovenek zareagoval Svitkův tým devítibodovou šňůrou a získal vedení 65:47. Zápas zakončily Češky další sérií dokonce 12:0, osm bodů, z toho i díky dvěma trojkám za sebou, dala Gabriela Andělová.

"Když sledujeme výsledky ostatních týmů, tak nepadá 90 bodů, takže to bude hodně o obraně a pak jestli dokážeme dosáhnout lehkých košů z rychlého protiútoku, abychom se nemuseli trápit pět na pět do postavené obrany. Vidím velký posun ve hře. Snažíme se zúročit pětitýdenní práci, kterou hráčky odvedly a doufám, že na Evropě to rozbalíme naplno," podotkl Svitek.

Češky už mají za sebou v přípravě dva duely se Švédskem (50:62 a 79:61) a dva s Běloruskem (71:59 a 57:54). Evropský šampionát se bude hrát od 17. do 27. června ve Štrasburku a Valencii. Svitkův tým čeká ve Francii v základní skupině D postupně Rusko, domácí reprezentace a Chorvatsko.

Před pondělním odletem Svitek zúží nominaci ze čtrnácti na dvanáct hráček. Z původní šestnáctky už dříve opustily tým Petra Záplatová a Pamela Effangová. "Bude to složité, těch čtrnáct děvčat absolvovalo celou přípravu a každá chce hrát na mistrovství Evropy. Uvidíme ještě zítra. Alena Hanušová a Veronika Voráčkové dnes chyběly kvůli zranění. Chtěli bychom, aby Veronika už zítra hrála. Alena hrát nebude, ale pojede s námi, protože její zranění není tak vážné, aby se za dva tři dny nemohla zapojit do tréninku," dodal Svitek.

Přípravné utkání basketbalistek v Praze

ČR - Slovensko 77:49 (19:17, 39:31, 56:42)

Nejvíce bodů: Reisingerová 15, Kateřina Elhotová 14, Andělová 10 - Praženicová 9, Feketeová a Páleníková obě 8. Fauly: 18:19. Trestné hody: 14/10 - 16/10. Trojky: 9:7. Doskoky: 35:34.