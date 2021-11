Češi začali boj o MS prohrou s Bosnou, nestačilo ani 31 bodů Jelínka

Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga ztratili nadějně rozehraný duel ve třetí části, kterou prohráli o dvacet bodů 11:31. V Sarajevu nezopakovali tři roky staré vítězství 85:80, díky němuž se kvalifikovali na světový šampionát v roce 2019, kde potom skončili šestí. S Bosnou a Hercegovinou prohráli teprve podruhé v historii. Z úvodní části kvalifikační skupiny F postoupí tři nejlepší celky se započítáním všech výsledků.

„Pokud bychom mohli říct, že existuje dobrá prohra, tak by to nakonec tahle asi byla. Rozdíl sedmi bodů nám dává šanci do budoucna. Věřím, že v únorovém i červnovém okně sestavíme zase lepší tým. Bosna má dobré hráče a generaci,“ řekl na tiskové konferenci Ginzburg. „Porážka na jejich půdě o sedm bodů neznamená konec světa. Samozřejmě ale musíme a potřebujeme být lepší. V Bosně nicméně prohrála řada dobrých týmů,“ doplnil reprezentační kouč.

Češi nastoupili v zaplněné hale Mirzy Delibašiče bez hvězd Tomáše Satoranského a Jana Veselého, kteří si plní klubové povinnosti. Kvůli koronavirovým opatřením v Japonsku chyběli také pivoti Ondřej Balvín s Patrikem Audou, za zraněného Vojtěcha Hrubana převzal kapitánskou pásku Jakub Šiřina.

Ginzburgův tým měl do utkání výborný vstup a díky dvěma trojkám Martina Peterky a jedné Ondřeje Sehnala se dostal do vedení 9:0. Domácí výběr sice brzy snížil na rozdíl dvou bodů, ale českým reprezentantům se dál dařila střelba za tři body. Díky pěti přesným pokusům ze sedmi dokonce utekli do náskoku 21:9. „Zápas jsme začali dobře. Tedy, v útoku. V obraně to nebylo dobré po celý zápas,“ konstatoval Ginzburg.

Bojovní Bosňané se v závěru první a na začátku druhé čtvrtiny vrátili rychlými koši do hry, nedařilo se jim ale dostat blíž než na čtyřbodové manko. Nadále navíc nedokázali zastavit českou kanonádu z perimetru. K Peterkovi se později přidali Tomáš Kyzlink a Jelínek. Pokaždé, když domácí cítili díky trefám Amara Gegiče nebo Miralema Haliloviče v první půli naději, odrazili je čeští basketbalisté přesnou střelou z dálky. Po první půli díky jedenácti trojkám (s úspěšností 64,7 procenta) vedli 56:44.

Domácí ale ve druhé půli zlepšili defenzivu, doskakovali více míčů a začalo se jim dařit i střelecky. Trenér Ginzburg si vzal oddechový čas, Bosňané ale dál pokračovali za bouřlivé podpory ve stíhací jízdě a po pěti odehraných minutách otočili skóre na 61:59.

„V šatně jsme si říkali, že na nás nastoupí mnohem fyzičtěji než v první půli a musíme proto omezit ztráty a odrazit jejich útočný doskok. Jenže ve druhém poločase jsme měli problém s jejich agresivní obranou, abychom proti ní hráli svou útočnou hru. Nestačili jsme také na obranném doskoku,“ přiznal Sehnal.

Rozstřílel se především Musa. Bývalý hráč Brooklynu v NBA, který měl tou dobou 18 bodů, zaznamenal 12 z nich v úvodu třetí čtvrtiny. Rozjetí Bosňané nepolevovali a dovolili českým hráčům dosáhnout pouhých 11 bodů, zatímco sami jich ve třetí části dali 31. I díky trojce Robertsona proto vstupovali do závěrečné části s náskokem osmi bodů.

„Tam se zápas lámal. Díky útočnému doskoku měli druhé, třetí šance a my naopak začali dělat více ztrát,“ poukázal Sehnal na 19 ztracených balonů oproti devíti bosenským.

České naděje v závěru držel dál nejlepší střelec Jelínek, který dokonce vrátil reprezentaci na dvoubodový dostřel, ani příspěvek basketbalisty Andorry ale nakonec nestačil. Na Musu v závěru střelecky navázal Gegič, díky jehož deseti bodům v poslední části nakonec domácí dotáhli zápas do vítězného konce.

„Byla tu skvělá atmosféra. My na tohle místo máme dobré vzpomínky, protože jsme zde postoupili na mistrovství světa. Není tajemstvím, že jsme byli pod košem oslabeni. I tak jsem ale rád za všechny naše pivoty, kteří hráli a dali do toho sto procent. Přivedli jsme třeba hráče, který deset let nehrál za národní tým. Podle mě hrál skvěle,“ pochválil Ginzburg i přínos Petra Bohačíka.

Příští duel čeká český výběr v pondělí v Opavě proti Litvě, která na úvod porazila Bulharsko 89:69.

Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa 2023 - skupina F:

Bosna a Hercegovina - ČR 97:90 (17:23, 44:56, 75:67)

Nejvíce bodů: Musa 21, Gegič 20, Sulejmanovič 15 - Jelínek 31, Sehnal 16, Peterka 14. Fauly: 19:24. Trestné hody: 26/17 - 19/18. Trojky: 8:14. Doskoky: 33:29.

Litva - Bulharsko 89:69 (22:11, 42:31, 69:47).

Tabulka: