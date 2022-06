Zídek s pohárem pro vítěze EuroBasketu: Máme šanci udělat díru do světa

Turnaj vyvrcholí play off v Berlíně. Jak atraktivní bude pražská základní skupina?

„Hrát v domácím prostředí před fanoušky je speciální. Očekávání budou velká. Utkání našeho týmu se Srby už je vyprodané, přijede Nikola Jokič z Denveru, který je NBA dvakrát MVP. To jsou věci, které mě nutí se na tuhle akci těšit.“

Měl jste už někdy možnost sáhnout si na trofej pro vítěze EuroBasketu?

„Ještě nikdy jsem takhle blízko nebyl. Trofej je krásná a byl by to sen, kdyby se našim klukům podařilo ji pozvednout nad hlavu v Berlíně. Je to privilegium být součástí EuroBasketu, skvělá zpráva pro český basketbal, že budeme hostit skupinu ve chvíli, kdy máme tak silnou generaci hráčů.“

Na kterou hvězdu turnaje se osobně nejvíc těšíte?

„Já se těším na náš tým. Od doby, kdy trenér Ginzburg převzal reprezentaci a začal razit heslo Rvi se jako lev, je znát týmové pojetí. Náš tým stojí na výrazných individualitách, ale vždycky se prezentoval jako silný kolektiv. Pokud se na něco těším, je to týmový přednes a pojetí. A taky na atmosféru, která bude v domácí aréně.“

Jak vidíte české šance?

„Bavíme se tady o formátu turnaje, nikoliv o sezoně, takže stát se může cokoliv. Máme unikátní generaci, která je teď na vrcholu, tudíž mám vysoké naděje. Ale nechci umocňovat tlak na naše hráče, aby jim to svazovalo ruce. Na druhou stranu si myslím, že jsou tak zkušení a mají toho tolik odehráno, že budou schopní se s tlakem vypořádat.“

Čím to, že tahle generace dokázala vrátit domácí basketbal mezi elitu?

„Myslím, že to začalo od trenéra Ginzburga. Když začal u týmu působit, srdnatě prohlásil, že tenhle tým se může dostat na olympijské hry. Hodně lidí si klepalo na čelo, mysleli si, že je to jen prohlášení. Ale opak se ukázal pravdou, dokázal sestavit tým a dát mu sebedůvěru. Párkrát jsme měli štěstí, byli jsme ale ve správný čas na správném místě. Doufejme, že po výsledku na mistrovství světa v Číně a postupu na olympijské hry loni v Japonsku, se do třetice podaří uspět i v Praze.“

Jaký by byl optimální scénář, aby se Ginzburgova parta zapsala výrazným písmem?

„Odehrát dobře základní skupinu, vyvarovat se zranění a potom nastoupit s dobrou svěží myslí do turnaje v Berlíně. Pak je to play off o 40 minutách základní části. Tam se může stát opravdu cokoliv. Hrát o medaile by bylo něco, co by pamětníci mohli porovnávat s úspěchy československého basketbalu.“

Největší osobnost týmu Tomáš Satoranský právě končí po šesti sezonách působení v NBA. Jakou tam zanechal stopu?

„Velice dobrou. Je to podtrhnuté už kontraktem, který dostal od Chicaga. Jeho pozicí, kterou si vydobyl oproti všem předpokladům ve Washingtonu, protože na jeho místě nastupovaly dvě superstars a musel se tvrdě probít. Poslední rok třeba nebyl podle jeho představ, ale já před ním smekám a byla to skvělá kariéra.“

Jak se na něj těšíte v Eurolize v dresu Barcelony?

„Je to zatím spekulace. Ale pokud s Barcelonou podepíše, tak se na něj těším, protože intenzita, se kterou hraje, jak je schopen učinit spoluhráče lepšími, je fantastická. To přesně dělá i v národním týmu. Nejvíc patrné je to na Ondrovi Balvínovi, který hraje nejlepší basketbal vždycky s Tomášem Satoranským. Týmový duch, týmové pojetí, rváčství, které přenese na palubovku. To jsou důvody, proč se na něj těší každý fanoušek basketbalu.“

Bude mu evropská soutěž vyhovovat víc než NBA?

„Tomáš je popisován jako ultimátní týmový hráč, Euroliga mu tedy může sedět víc. V Barceloně ale naposledy nastupoval pod trenérem Xavi Pascualem a teď je tam jiná garnitura - Šarunas Jasikevičius a jeho litevští asistenti. To pojetí basketbalu může být jiné a uvidíme, jak mu to sedne.“

S českým týmem trénuje i váš syn Jan. Jak jste spokojen s jeho sezonou v NCAA v dresu Pepperdine?

„Co se týče osobních statistik, byla dobrá, udělal zase krok dopředu. Ale z pohledu týmových výsledků moc dobrá nebyla. Už 15. července bude odjíždět zpátky do školy, poletí s týmem taky do Jižní Ameriky, kde odehrají nějaká exhibiční utkání a tím pádem budou mít dřívější start do nové sezony.“

Radíte mu v kariéře?

„Má kolem sebe už tak hodně trenérů. Mě zajímá, jestli dokončí školu a bude mít diplom, to je hodně důležité. A taky je to důvod, proč jsem jej podporoval, aby šel americkou cestou - odešel na univerzitu, získal diplom a měl vzdělání. Profesionální basketbalová kariéra je totiž krátká.“