16 let čekání. Basketbalisté o ukončení série, Litva s tvrdým jádrem v zádech

Vítězství proti Bosně a Hercegovině 93:81 je výrazně přiblížilo postupu do další fáze kvalifikace mistrovství světa 2023. Čeští basketbalisté přesto odletěli k závěrečnému zápasu skupiny do Litvy s vysokým cílem. „Je to náš věčný evergreen posledních let, asi by to ani nebylo ono, kdybychom se s Litvou zase nepotkali. Chceme to konečně protrhnout a konečně tady vyhrát,“ burcoval tým kapitán Vojtěch Hruban. Bitva v Klajpedě startuje v 18.30 (živě ČT sport).