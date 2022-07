Těžký los pro Nymburk, v LM narazí i na Bilbao. Je to pestré, zní z týmu

Basketbalisté Nymburka se rvali o postup do semifinále Ligy mistrů • Championsleague.basketball

Basketbalisté Nymburka se rvali o postup do semifinále Ligy mistrů • Championsleague.basketball

Basketbalisté Nymburka se rvali o postup do semifinále Ligy mistrů • Championsleague.basketball

Basketbalisté Nymburka jsou krok od postupu do ligového semifinále • Facebook / Basketbal Nymburk

Basketbalisté Nymburka jsou krok od postupu do ligového semifinále • Facebook / Basketbal Nymburk

Basketbalisté Nymburka jsou krok od postupu do ligového semifinále • Facebook / Basketbal Nymburk

Basketbalisté Nymburka jsou krok od postupu do ligového semifinále • Facebook / Basketbal Nymburk

Basketbalisté Nymburka jsou krok od postupu do ligového semifinále • Facebook / Basketbal Nymburk

I když figuroval Nymburk mezi nejvýše nasazenými celky, čtvrteční los Champions League mu přiřkl silné protivníky. „Je to sice kvalitní, ale zároveň hratelná skupina. Je dobře, že jsme nedostali tým, který by byl svou reputací ihned pasován na kandidáta na celkové prvenství v soutěži. Můžeme si věřit na každého, ale zároveň je to dost pestré,“ řekl nymburský střelec Lukáš Palyza.

Igokea z Bosny a Hercegoviny je známým sokem. Nymburk na něj narazil během minulé sezony v Champions League a doma zvítězil 86:82. Jenže na venkovní půdě utrpěl porážku 69:76. Španělské Bilbao obsadilo v poslední sezoně prestižní ACB ligy devátou příčku a těsně nepostoupilo do play off. V jeho hale se pak uskutečnilo Final4 Ligy mistrů.

O kvalitách tureckého Bahcesehiru jasně hovoří jejich triumf v minulém ročníku FIBA Europe Cupu.

„Od Igokei víme co čekat, Bahcesehir je bohatý klub, který má rostoucí ambice, který časem může patřit k tomu nejlepšímu v celé Champions League. A jsem rád, že máme i španělský celek, který určitě bude hrát chytře. Je to tým s fantastickým zázemím,“ vyhlížel Palyza střet s baskickým soupeřem.

Podobně vidí skupinu i Petr Benda. „Skupina to bude obtížná. Bilbao je silný soupeř. S Igokeou se známe, je to nepříjemný soupeř, který má na každé pozici dvoumetrové hráče. A Bahcesehir je vítěz EuropeCupu, nebude to proti nim nic lehkého. Ale na druhou stranu těžko hledat lehkou skupinu,“ řekl Benda.

Boje začnou 4. října, domácím prostředím bude pro Nymburk pražská hala Královka. Ze skupiny postoupí do další fáze přímo jen vítěz, týmy na druhém a třetím místě pak budou hrát baráž o postup do osmifinálové skupiny. V nich budou týmy bojovat o postup do čtvrtfinále a sezona vyvrcholí závěrečným Final4.

Svého soupeře zná i český vicemistr z Opavy. Tým kouče Petra Czudka se v semifinále kvalifikace utká s vítězem duelu mezi srbským Meridianem a španělským Breoganem. V případě úspěchu se o postup do Ligy mistrů utká s vítězem duelu mezi dánským celkem Bakken Bears a lepším ze čtvrtfinálového souboje mezi rakouským Gmundenem a estonským Pärnu.

Los Ligy mistrů:

Skupina A: Štrasburk, Szombathely, Murcia, kvalifikant 1.

Skupina B: AEK Atény, Karsiyaka, Bonn, Reggio Emilia.

Skupina C: Holoň, Oostende, Galatasaray Istanbul, Legia Varšava.

Skupina D: NYMBURK, Igokea, Bilbao, Bahcesehir.

Skupina E: Hapoel Jeruzalém, Ludwigsburg, Darussafaka, kvalifikant 4 (Opava).

Skupina F: Manresa, VEF Riga, Limoges, kvalifikant 3.

Skupina G: Bourgogne Dijon, Sassari, PAOK Soluň, kvalifikant 2.

Skupina H: Tenerife, Rytas Vilnius, Peristeri, Bnei Herzliya.