Vydržely Satyho vazy? Pokud ne, přijde o ME, říká lékař. Jasno v pondělí

Na přípravný turnaj do Hamburku odjížděli vlakem plni očekávání, vrátili se s vykřičníkem nad jejich pověstí černých koňů EuroBasketu. Zranil se lídr Tomáš Satoranský, obrana byla prostupná až hrůza, zdravotních indispozicí v týmu je víc. Z konfrontace s evropskou špičkou Češi odešli se dvěma porážkami od Německa a Itálie, záporným skóre minus 27 a skoro 99 inkasovanými body na zápas. A čeká se, zda nemá Satoranský potrhané vazy v pravém kotníku, což by znamenalo, že přijde o ME.

V pátek druhého září vyběhnou čeští basketbalisté na palubovku pražské O2 Areny k premiérovému zápasu EuroBasketu s Polskem a je otázkou, zda u toho bude také jejich lídr Tomáš Satoranský. Ten si v pátek na přípravném turnaji v Hamburku proti domácím Němcům podvrknul kotník, když v 21. minutě zápasu najel do koše soupeře a nešťastně došlápl na nohu bránícího Jonase Wohlfartha-Bottermanna. S bolestivou grimasou odkulhal do šatny a DBB Supercup pro něj skončil. A je velkou otázkou, kdy a zda vůbec bude k týmu k dispozici pro ME.

Satoranský se vrátil z Německa s týmem vlakem, v Praze v neděli podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí, jehož výsledek bude tým prezentovat v pondělí. Čeká se, zda nemá v pravém kotníku potrhané vazy. Pokud přijde dobrá zpráva, je situace zachráněna. V opačném případě přijde Saty o ME.

„Existují tři tipy zranění kotníku. První je natažení kloubního pouzdra, druhý je distenze vazů, kdy je natažený vazivový aparát. A pak je distrakce vazu, kdy se vaz přetrhne. To je to nejhorší zranění,“ popisuje známý sportovní lékař s letitými zkušenostmi z basketbalu Josef Maurer. „Je tedy důležité, co se při Satyho úrazu stalo. Jestli se vaz přetrhl, nebo jen natáhl nebo se jen natáhlo kloubní pouzdro. A podle toho se odvíjí terapie. Když by to bylo jen kloubní pouzdro, stačí někdy deset dní klidu a dá se znovu začít sportovat. Když je to natažení vazu, je doba léčení delší. A když se vaz přetrhne, buď se to akutně šije, nebo se noha musí na šest týdnů zafixovat v sádře nebo ortéze. Vaz se hojí minimálně pět až šest týdnů, pak je nějaká rekonvalescence a člověk je mimo skoro tři měsíce,“ popsal Maurer, jaké vyhlídky má nová posila Barcelony.

Český tým v pondělí po obědě čeká trénink v Praze na Královce a večer se přesune do Paříže, kde ho ve středu čeká zápas kvalifikace o MS 2023 s favorizovanými Francouzi. Start Satoranského je prakticky vyloučený. Marodka týmu je však širší.

Ondřej Sehnal nastoupil do sobotního utkání s Itálií (80:96) s naraženým pravým zápěstím. Bolest ho limitovala natolik, že trestný hod střílel například levou rukou. „Rentgen neprokázal zlomeninu, jde jen o naražené zápěstí,“ informoval v neděli manažer reprezentace Michal Šob. V utkání proti Itálii absentoval i Martin Kříž, jenž měl problémy se zády. „Ty už se ale v neděli relativně zlepšily,“ dodal Šob. Jaromír Bohačík je zase nemocný. Proti Itálii strávil na palubovce pouze šest a půl minuty, mezi střelce se nezapsal. „Zkusil první poločas, ale bolelo ho v krku a necítil se úplně dobře. Ale ten by měl být v nadcházejících dnech v pohodě,“ prozradil Šob.

Poslední tři zápasy reprezentačního výběru vynechal také Vít Krejčí, hráč Oklahomy. „V úterý by měl začít plnohodnotněji trénovat. Má pohmožděný sval pod žebry, víc než cokoliv jiného je to hodně bolestivé zranění,“ popsal Šob.

On i celý český tým v neděli napjatě čekal, jaký bude osud Satoranského kotníku. Všem může spadnout kámen ze srdce, nebo také může přijít katastrofální novina.

Češi v přípravě na ME Turnaj v Pardubicích 12. 8. Bulharsko 93:60 14. 8. Chorvatsko 95:83 Turnaj v Hamburku 19. 8. Německo 90:101 20. 8. Itálie 80:96 Kvalifikace o MS 24. 8. ve Francii 27. 8. s Maďarskem