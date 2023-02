Barca si vychutnala Boloňu. Aspirant na triumf v Eurolize, smekl soupeř

Časomíra odpočítávala poslední minuty zápasu a kouč Barcelony Šarunas Jasikevičius v klidu seděl u střídačky mezi svými asistenty. Pohled v této sezoně takřka nevídaný. Barca totiž po hodně dlouhé době svého soka totálně převálcovala.

Konečný rozdíl ve skóre není kdovíjak markantní, ale důvod je jasný. Barca už v závěrečné periodě sundala nohu z plynu. Na to jsme ostatně u Satoranského a jeho kolegů zvyklí, jenže tentokráte si to Blaugranas opravdu mohli dovolit.

Precizní obranou a nápaditostí na útočné polovině se Katalánci dostali až do vedení o 37 bodů a Segafredo Arenou se linul zasloužený pískot domácích fanoušků. Slavný kouč domácích Sergio Scariolo, který kromě Boloni vede také španělský národní tým, dokonce nechal průchod svým emocím, když hráčům vyčinil při jednom z oddechových časů, jenže to ještě netušil, že bude hůře.

„Barca ten zápas ovládla. Je to pro mě jasný aspirant na celkový triumf v Eurolize. Abyste se mohli s takovým soupeřem měřit, musíte mít určité vlastnosti, ty jsem dnes viděl jen u dvou svých hráčů. Teodošič byl navíc o dva rychlostní stupně horší, protože měl vysoké horečky a z postele vstal až v pondělí. Nebyly to ideální podmínky,“ řekl po utkání Scariolo.

Zvláštní zápas to byl pro oba Čechy. Dohromady nasázeli jen 5 bodů. Jan Veselý pobyl na palubovce jen 14 minut a jistě by si představoval vyšší minutáž, naopak Tomáš Satoranský byl s téměř 21 minutami v Itálii nejvytíženějším hráčem hostů. Přidal sice 6 asistencí, ale asi nepamatuje zápas, kdy v podobné roli dal jediný bod z trestného hodu. Sato se přitom do střelby ani nenutil. Na to byli jiní.

Svůj vysoký standard odehrál Nikola Mirotič, který se stal se 17 body nejlepším střelcem utkání. Probudil se také Alex Abrines, na jehož hlavu se v této sezoně mohla snášet vlna kritiky za předváděné výkony.

Úplně mimo soupisku Barcelony znovu zůstal naturalizovaný Slovák Kyle Kuric a také Oscar Da Silva. Jen se tak potvrdilo, že v Barceloně si nemůže být nikdo ničím jistý. Vše se podřizuje úspěchu.

Důvod je jasný. Šarunas Jasikevičius kroutí v Barceloně třetí sezonu a přicházel v roce 2020 jako kouč, který má dobýt Euroligu. Třetí rok ve funkci tak možná bude pro Litevce zlomový.

Jasikevičius se také nenechává uchlácholit dílčími výhrami, a byť je Barca druhá v celé Eurolize, hledí dopředu. „Dívám se před sebe a před námi je Olympiakos, který dávám svým hráčům za příklad. Olympiakos totiž nedělá chyby. Naopak my se nedokážeme často poučit z vlastních nedorazů a rozdáváme soupeřům body. Soupeře musíte na palubovce nechat trpět,“ nechal se slyšet rázný litevský lodivod.

Barca v Itálii opět dominovala zejména na doskoku a jasnou výhrou se revanšovala za vzájemný duel z 5. ledna, když Boloňa nečekaně zvítězila právě na palubovce španělského velkoklubu. Barca si tím pádem upevnila umístění v nejlepší trojce letošní Euroligy, kde ještě kromě Olympiakosu společně s Barcou operuje odvěký rival z Realu Madrid.