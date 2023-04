Rodí se Dream team. Lehečka trénuje s Berdychem, vyzvali i Djokoviče

„Žádné papíry na stole nemáme. Jen jsem ho požádal, jestli by se o mě nemohl postarat teď v Monte Carlu a absolvovat se mnou přípravu na antuku. K tomu byl Tomáš hodně otevřený a uvidíme, co bude dál, protože tohle bude naše první zkušenost na full time. Záleží na tom, jak se on bude cítit, jaký já z toho budu mít pocit. Pak se uvidí, jestli budeme něco plánovat dál. Necháváme to volně plynout a případně to můžeme dál řešit,“ řekl minulý týden Sportu a iSport.cz Lehečka, jehož hlavním tenisovým trenérem je nadále Michal Navrátil.

Berdych už se v minulosti nechal slyšet, že kvůli cestování pro něj nepřipadá práce hlavního kouče v úvahu, mentorské roli by se však nebránil. Sám dobře registroval, že byl pro Lehečku vzorem a rodák z Kněžmostu podle něj částečně modeloval i svůj tenis.

Když se pak ti dva letos v únoru potkali při turnaji v Dubaji, vše do sebe zapadlo. „Jsem moc rád, že si Tomáš udělal čas a strávil tam s námi pár dní. Jsme teď hodně v kontaktu. Když potřebuji radu, napíšu mu. Sleduje moje zápasy, píše si i s mým trenérem Michalem. Funguje to vážně fajn. Jsem rád, že nám Tomáš může být oporou a rádcem. Přeci jen je pro mě spousta věcí pořád nových. Nevím, jaký turnaj by mi mohl sedět, kde jsou jaké podmínky, co by se kde mělo dělat. Tomáš mi v tom může poradit a je hrozně ochotný. Jsem šťastný, že takovou možnost mám,“ děkoval Lehečka, jenž už má v týmu kondičního trenéra Radka Štěpánka a nyní se dal dohromady i s Berdychem. V případě prvního jmenovaného jde ale pouze o shodu jmen s další daviscupovou legendou.

Prvním turnajem Lehečky, letošního čtvrtfinalisty Australian Open a 41. hráče světa, bude na antuce právě Monte Carlo, které začíná příští týden. I při něm mu bude Berdych pomáhat. Už v přípravě se ukázalo, jak může být jednadvacetileté naději platný s uváděním do velké společnosti tenisu. Zřejmě právě díky Berdychovým kontaktům se Lehečka dostal v úterý k tréninku s Novakem Djokovičem. Vždyť Srbův současný trenér Goran Ivaniševič kdysi spolupracoval i s ním.