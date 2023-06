Titán Veselý, Satoranský řídil tým. Co dál? Role Čechů v Barce ještě vzroste

Kluk co nikdy nic nevyhrál. Už ne! Tomáš Satoranský je v jednatřiceti letech poprvé mistrem Španělska, kam dovedl Barcelonu v roli ústředního rozehrávače. Se síťkou odstřiženou z koše kolem krku a doutníkem v ústech si Sato vychutnával největší úspěch kariéry na klubové úrovni, jímž ve svém životopise doplňuje šesté místo s českou reprezentací z MS 2019 či devátou příčku z olympiády v Tokiu 2021.

„V sezoně jsme byli několikrát dole, po Final Four Euroligy nebo porážce v domácím poháru. Ale věděli jsme, jak dobrý tým máme a jaký basket jsme schopní předvádět,“ jásal v euforii Satoranský.

Za vytrvalého pískání ve zklamáním naplněné madridské hale WiZink Center aspiroval jeho krajan Jan Veselý na cenu pro nejužitečnějšího hráče finálové série s Realem. S 19 body byl nejlepším střelcem rozhodujícího utkání, celkem v sérii průměroval 15,66 bodu na zápas, což bylo vysoko nad jeho sezonní cifrou (9,3). Třiatřicetiletý borec ale uznale zatleskal, když ocenění MVP převzal jeho spoluhráč Nikola Mirotič. O rok mladší Černohorec věděl, že právě odehrál poslední zápas za Barcelonu a po čtyřech letech se s katalánským velkoklubem rozloučí, byť smlouvu má ještě na další dvě sezony.

Mirotič je údajně s gáží 5 milionů dolarů nejlépe placeným basketbalistou Evropy a jeho odchod zapadá do koncepce škrtů, kterou Barcelona naplánovala. Ke cti slouží Černohorci, že ačkoliv o svém osudu věděl dlouho dopředu, nevypustil jedinou minutu v play off a na hraně sebeobětování bojoval až do konce. „Loučím se vítězstvím, můžu odejít předními dveřmi a víc si nemohu přát. Nebylo to jednoduché období, ale porazit Real 3:0 je úplně brutální,“ prohlásil Mirotič, jehož Barcelona letos Real zdolala šestkrát z devíti zápasů.

Ten nejdůležitější v semifinále Euroligy šel ale za Madridem a vedení Barcelony, jejíž klíčová fotbalová divize se netěší dobré finanční kondici, bouchlo do stolu. Výdaje na příští sezonu budou ořezány o 20 až 25 procent. Rozpočet klubu byl 44 milionů eur, generální manažer Juan Carlos Navarro tak bude muset uspořit 8 až 11 milionů. Hovoří se o odchodu Srba Nikoly Kaliniče či Američana Coryho Higginse, kontrakty končí střelci Kylu Kuricovi, pivotům Sertaci Šanlimu a Miku Tobeymu. Naopak Satoranský má v klubu smlouvu ještě na tři roky, Veselý na dva. Barca stojí i o prodloužení dohody s trenérem Šarunasem Jasikevičiusem, jenž už naznačil, že by také rád pokračoval.

„Nevidím důvod, proč bychom se nedohodli. Tým zná dokonale, chceme ho udržet. Všichni už vědí, že nás čekají úsporná opatření, ale zase složíme co nejsilnější tým a za rok se vrátíme,“ slíbil generální manažer a hráčská legenda Navarro.

Ten mohl v letošní sezoně obdivuhodně spoléhat na českou dvojku Satoranský – Veselý. Z maximálního počtu 82 zápasů v Eurolize a ACB odehrál Sato 76 utkání a Veselý ještě dokonce o jedno víc. Od španělského sportovního deníku Marca si oba vysloužili absolutorium. Veselý obdržel za sezonu nejvyšší možnou známku 10, Satoranský dostal 9. Spolu s Mirotičem (známka 10) bylo české duo jasně nejvýš hodnocené z celého týmu. „V každém zápase finálové série nedal méně jak 10 bodů. Play off v jeho podání ukázalo, kolik toho tenhle titán evropského basketbalu může klubu ještě dát,“ napsala Marca o Veselém, šampionovi Euroligy, čtyřnásobném mistru Turecka, trojnásobném Srbska a nyní také Španělska.

Satoranského označil deník za jednoho z nejhůře branitelných rozehrávačů starého kontinentu. „Tak skvělé má atletické schopnosti, výskok a tolik se zlepšil ve střelbě,“ vyzdvihl autor Satoranského trojkovou úspěšnost 41,7 procenta v lize a 48,7 procenta v Eurolize, oboje nejlepší z týmu. „K tomu moc dobře ví, jak se řídí tým. I když by se od něj žádalo víc než osm bodů na zápas, bude i nadále patřit ke klíčovým hráčům Barcelony.“

Jaké Barcelony? Určitě jiné a méně nenasytné, co se týče skládání kádru. A ještě závislejší na oporách, které setrvají. Mezi ně se Satoranský i Veselý řadí.