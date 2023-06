Krejčí jako Satoranský. V Písku otevře své basketbalové hřiště

Loni to byl Tomáš Satoranský, kdo finančně pomohl zrekonstruovat venkovní hřiště v Praze na Pražačce, kde dřív sám hrával. Nyní vrací svůj díl basketbalu i jeho nástupce v NBA Vít Krejčí, s jehož podporou dostane nový kabát hřiště v areálu písecké základní školy J. K. Tyla.

Zastaralé venkovní školní hřiště projde během letních měsíců významnou rekonstrukcí, na jejímž konci by v Písku mělo vyrůst další moderní basketbalové hřiště. Jedním z nositelů myšlenky a zároveň jejím významným investorem je aktuálně jediný český hráč v zámořské NBA Vít Krejčí. Třiadvacetiletý rodák ze Strakonic, kterého do velkého světa basketbalu uvedl místní klub Sokol Sršni Písek.

„Nápad na zrekonstruování hřiště v sobě nosím už od loňského roku, kdy jsem byl osobně přítomný otevření hřiště na Pražačce. Basketbal je komunitní sport, který sdružuje lidi po celém světě a jeho venkovní forma je důležitou součástí naší kultury. Díky hráčské asociaci NBPA má každý hráč nárok na příspěvek 25 000 dolarů ročně, který může využít na veřejně prospěšné projekty, pokud se na nich sám finančně podílí. Těším se, že společně s dalšími partnery přispějeme ke vzniku dalšího kultovního místa pro sportování,“ říká Krejčí hrající za tým Atlanta Hawks.

Společně s ním se do projektu aktivně vložilo i město Písek, které tento rok zažívá doslova basketbalový boom. Sršni dokázali poprvé od svého vzniku postoupit do nejvyšší mužské soutěže KNBL. Na tento historický okamžik se ve městě čekalo 28 let.

„Jsem velmi rád, že právě v Písku vznikne moderní veřejnosti přístupné hřiště. Doufám, že jej budou maximálně využívat nejen žáci základní školy J. K. Tyla, ale i jiných píseckých škol a samotní hráči basketbalu, který je v našem městě velmi populární a hraje jej mnoho dětí i dospělých,“ poznamenal místostarosta Písku Michal Přibáň.

Rekonstrukce byla zahájena v polovině června. Kromě zbrusu nového povrchu tvořeného pryží ze speciálních granulí a pojiva polyuretanu, přibudou dva nové koše a tribuna. Odstraněním části dřevěného oplocení dojde ke zpřístupnění hřiště i široké veřejnosti. Pomyslnou třešničkou je designový návrh hřiště od malíře a designéra Martina Kafes33 Hirtha, který vznikl ve spolupráci s platformou Sport in Art, specialistou na umění a sport.

„Umění a sport mají sílu probouzet emoce. Společně s Vítkem jsme proto hledali vizuální styl, který by charakterizoval toto spojení a zároveň vyjadřoval jeho myšlenky. Věříme, že se nám podařilo vytvořit přesně takový design, který hřiště Víta Krejčího zařadí po bok hřišť, které navrhovaly hvězdy současného světového umění, jako jsou Kaws nebo Mr. Brainwash,“ uvedl Jan Dvořák, spoluzakladatel a výkonný ředitel Sport in Art.

„Abychom mohli vychovávat další sportovní hvězdy jako je Vít Krejčí, je potřeba vytvářet prostředí, kde se hráči mohou navzájem zlepšovat. Přeju si, abychom tímto krokem přitáhli k basketbalu co nejvíce dětí, které budou snít o kariéře v NBA. Těší mě, že se nám v relativně krátkém čase podaří otevřít už druhé basketbalové hřiště a věřím, že tím půjdeme příkladem i pro další města. V neposlední řadě si vážím podpory všech zúčastněných stran – města Písek, České basketbalové federace, NBPA a dalších partnerů, bez kterých bychom tuto filozofii nedokázali zrealizovat,“ doplnil Phillip Parun, jednatel společnosti PP Group s.r.o., agent Víta Krejčího.

V České republice tak vznikne další reprezentativní zázemí pro kolektivní míčový sport, který se od loňského Eurobasketu těší stále větší oblíbenosti. Slavnostního otevření hřiště se zúčastní zástupci města, české basketbalové federace, i Vít Krejčí. Předpokládá se, že hotovo bude ještě před začátkem nového školního roku.