Sladká odplata. USK v emocích porazil „dirty“ Mersin a vládne Eurolize

Dramatický souboj o první místo ve skupině B Euroligy ovládly basketbalistky USK Praha. Svěřenky Natálie Hejkové porazily doma Mersin 71:67 a tureckému soupeři oplatily jarní porážku ze semifinále Final Four. Rozhodlo výrazné zlepšení po nástupu do třetí čtvrtiny. „Chytly jsme drajv, zdravou naštvanost a nakonec to dopadlo dobře,“ jásala trenérka.