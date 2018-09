Auta, ženy, diamanty? Boxer Joshua místo toho zkouší Ronaldovy metody

Ronaldo je pověstný precizní péčí o své tělo. A podle testů na letní zdravotní prohlídce má tělo jako mladík. Má v něm jen sedm procent tuku, přičemž průměr profesionálního sportovce v jeho věku je deset procent. Naopak rovných padesát procent jeho postavy pokrývají svaly, průměr je čtyřicet šest procent.

„Cristiano si udělal test. Je mu třiatřicet, ale má tělo jednadvacetiletého. Musíte se o své tělo starat,“ říká Joshua, který po Ronaldově vzoru vyrazil do laboratoří značky Under Armour.

„Mohl bych jít do ringu a knockoutovat Povětkina za kolo, či dvě. Jenže do toho patří osmitýdenní trénink, v němž absolvuju 200 kol. Musím své tělo chránit,“ vysvětluje Joshua.

Britského boxera fascinuje, že se Ronaldo i ve věku nad třicet let drží na špičce fyzické výkonnosti a rád by šel stejnou cestou. Proto prošel podobnou zdravotní analýzou.

„Otevřelo mu to oči,“ říká jeho promotér Eddie Hearn. „Jeho výzvou je pořád se lepšit a spolupracuje na tom se spoustou lidí z různých oborů. Vědci rozebrali jeho spánek a regeneraci. S ranními výběhy je konec. Teď Joshua spí, dokud se neprobudí.“

Joshua se učí také z přístupu dalších boxerských legend. Studoval zvyky Floyda Mayweathera, Mannyho Pacquaia nebo Vasila Lomačenka.

„Díval jsem se na dokument o Pacquaiovi a zjistil jsem, že běhá a trénuje ve chvíli, kdy je jeho tělo připravené. Mayweather a Lomačenko dělají to samé,“ líčí Joshua. „Zkusil jsem to a cítím se mnohem líp. Vypadá to, že je člověk líný, ale pořád děláte stejný objem práce, akorát líp.“

Podle Hearna je Joshua posedlý snahou se stále zlepšovat.

„Žádná auta, žádné ženy, žádné diamanty. Neudělá nic, co by ovlivnilo jeho přípravu,“ tvrdí Hearn.