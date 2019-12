Vémola bez boje trpí: Végha dostanu do klece, klidně budu ťukat na okno | iSport.cz

Po prohře v Zápasu století Karlos Vémola neskrýval pocit marnosti a smutku. Mluvil o zhrouceném životním snu. Neuplynul ani měsíc a český Terminátor je zpět s větším optimismem a hlavně vizí, co bude dál. „Projdu si bolestmi a hlavu si srovnám. Ale nesrovnám se s tím úplně do té doby, než budu zase ležet na někom v kleci a budu někoho mlátit a budu vítězit,“ říká čtyřiatřicetiletý bijec.

Ten nejhorší čas po prohře už má český Terminátor za sebou. „Všechno zlý je pro něco dobrý, alespoň mám čas vybírat kočárky a můžu dávat do hromady věci, co jsou potřeba,“ komentuje Karlos Vémola několik týdnů po prohře se slovenským rivalem Attilou Véghem.

Tráví teď i víc času se svou partnerkou Lelou Ceterovou, čímž jí i vynahrazuje období před Zápasem století.

„Jsem při něm, podporuji ho, což on velmi dobře ví. Myslím, že jsme společně dostatečně sehraní, že mnohdy není ani třeba slov,“ říká Lela.

Na dotaz, jestli se mu nějak snaží partnerka zvedat náladu odpovídá Terminátor rázně: „Já ani nechci, aby mi někdo v takových okamžicích zvedal náladu. Potřebuji vždy naopak to, aby mě lidi nechali. Nevěřím v nějakou mentální podporu, tímhle si člověk musí projít sám. Jako zápasník musím být silný, a nejsilnější musím být v hlavě. V takových situacích jsem nejradši, když mě všichni nechají, já si tím projdu, zajdu si zacvičit. Dva dny po operaci,“ říká už se smíchem.

„Projdu si bolestmi a hlavu si srovnám. Ale nesrovnám se s tím úplně do té doby, než budu zase ležet na někom v kleci a budu někoho mlátit a budu vítězit. Je přede mnou ještě dlouhá cesta. Myslím si, že mi s tím Lili pomůže, přivede mě na jiné myšlenky a budu mít zase chuť vyhrávat,“ zmiňuje Vémola jméno dcerky, která by se měla narodit buď na konci roku, nebo na začátku nového.

Terminátor se už sice smířil s tím, že se jeho sen o UFC nejspíš rozplynul, ale o to víc chce odvetu s Véghem.

„Až budu znovu v kleci s Attilou, to bude to, co mi hlavu pořádně vyčistí. A já ho donutím buď ukončit kariéru, nebo se mnou do klece vlézt. Porazím kohokoliv, koho předem mě postaví, než se k němu dostanu znovu. I kdybych mu měl v Trnavě ťukat každý večer na okno, tak ho donutím k tomu, aby se mnou do té klece vlezl,“ tvrdí bojovník z Olomouce.

A co říkala Lela na to, že její partner odešel den po operaci z nemocnice?

„Já ho znám, takže jsem čekala, že se v nemocnici moc neohřeje. O to víc jsem byla ráda, že je doma a můžeme být spolu. Ale on je silný chlap, takže se z takových věcí dostává mnohem rychleji než někdo jiný,“ odpovídá budoucí maminka.

Vémola se chce každopádně vrátit zpět na vrchol a v této cestě má i veliký příklad jako motivaci.

„Pro mě je teď největší příklad Michal Martínek, který je teď zpátky na vrcholu,“ zmiňuje šampiona Oktagonu v těžké váze, který sice neuspěl v show Dany Whita, šéfa UFC, ale následně dokázal rychle porazit Viktora Peštu, přitom byl považován za outsidera souboje.

