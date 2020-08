Večer tvrdých knockoutů! Joshuovi soupeři otřásli světem těžké váhy

Před zápasem Dillian Whyte vs. Alexandr Povětkin • Instagram @povetkinalexandr

Hlavní víkendové boxerské bitvy se mohly líbit zejména králi světové těžké váhy Anthonymu Joshuovi. Jejich aktéry totiž byli jeho dřívější rivalové, jež všechny dokázal deklasovat před limitem.

V britském městečku Brentwood proti sobě nastoupili dokonce dva Joshuovi bývalí soupeři, jeho rodák Dillian Whyte a ruský ranař Alexandr Povětkin. Oba muže dokázal šampion porazit v sedmém kole KO, ale právě s Whytem svedl možná nejosobnější bitvu dosavadní kariéry. Měli spolu totiž nevyřízené účty z amatérských let, kdy Whyte Joshuu porazil. Sliboval mu to samé i v profi ringu. Nestalo se, ale šlo o velmi napínavý a vyrovnaný duel.

VIDEO | Připomeňte si zápas Anthony Joshua vs. Dillian Whyte

Sobotní střet Whyte vs. Povětkin nejprve ovládal prvně jmenovaný. Zdálo se, že suverénně potvrdí pozici favorita. Ve čtvrtém kole dokonce dostal protivníka dvakrát do počítání. V pátém kole ale přišel šok. Povedený zvedák z levé ruky, zcepenělý Whyte padá k zemi. A Povětkin se stává majitelem diamantového a prozatímního pásu WBC.

„Byla to hloupá chyba,“ přiznal po zápase Whyte. „Blokoval jsem podobný úder na tréninku víc než stokrát. Ale to je box v těžké váze, to se stane.“

A co na prohru věčného oponenta řekl Joshua? „Opraš se, a jdi znovu do toho,“ vzkázal šampion.

O ještě větší poprask v těžké váze se postaral čtyřicetiletý Američan Kevin Johnson. V jeho úspěch v souboji s o pět let mladším kubánským „Železným mužem“ Yoanem Pablem Hernandezem by věřil jen málokdo. Vždyť Johnson má z 53 zápasů 17 poher, většinu navíc nastřádal v posledních osmi letech. Právě Joshua jej knockoutoval v roce 2015 už v druhém kole.

Hernandez zažil hořkost prohry do té doby jen jednou, a to v roce 2008. V sedmém kole byl ale Kubánec oproti staršímu Američanovi už mnohem unavenější a prostor pro pořádné nadechnutí nedostal. Johnson jej sejmul.

Kevin Johnson knockoutoval Yoana Pabla Hernandeze

Hernandez se tak vrátil do ringu neslavně. Před šesti lety totiž ukončil profesionální kariéru v pozici šampiona křížové váhy IBF. Comeback v těžké divizi ale zjevně nebyl správnou volbou.