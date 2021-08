Další test pro youtubera. Paul vyzve bývalého šampiona UFC v boxu

Koho ještě dostanou tihle dva bráchové z internetu do ringu? Floyd Mayweather, Ben Askren, tato jména se objevují na společném resumé Logana a Jakea Paula. A za pár dní se mezi ně přidá i Tyron Woodley.

V bitvě mezi mladším ze sourozenců Jakem a Woodleyem půjde samozřejmě o důležité vítězství, ale také o miliony dolarů. Opět se očekává obrovský fanouškovský zájem a s tím spojené počty prodaných přenosů. Jeden takový přístup k celému galavečeru zakončenému očekávanou bitvou vyjde na 60 dolarů (cca 1300 korun).

JAKE PAUL TYRON WOODLEY Narozen: 17. ledna 1997 (24 let) v Ohiu Narozen: 17. dubna 1982 (39 let) v Missouri Výška/váha: 185 cm/91 kg Výška/váha: 175 cm/85 kg Rozpětí rukou: 193 cm Rozpětí rukou: 183 cm Profesionální bilance: 3:0 (3 KO) Profesionální bilance v MMA: 19:7

Profesionální bilance v boxu: 0:0 Zajímavost: Youtuber, jehož kanál sleduje 20,4 milionu diváků Zajímavost: Bývalý šampion veltrové váhy UFC

Zásadní otázka mezi bojovníky zní: Jsou zápasy youtuberů dobré pro box? Ještě před pár měsíci se téměř všichni shodovali, že ne. Přezdívka Paula „Problémové dítě“ totiž dokonale sedí. Na internetu tvoří kontroverzní obsah, nedává si pozor na pusu, uráží největší legendy boxu i MMA. A to nebylo pokorným bojovníkům po chuti. „Zabil bych ho. Proč bych měl zápasit s někým takovým?“ prohlásil pro ESPN bývalý dvojnásobný šampion UFC Daniel Cormier po strkanici, kterou měl s youtuberem na turnaji UFC 261.

Paul ale tvrdě trénuje, zlepšuje se, boxu zkrátka dává maximum. Postupem času se proto některé názory mění. „Určitě je to skvělé. Všichni dostanou zaplaceno,“ tvrdí v pořadu The Debate stanice BT Sport profesionální boxer Viddal Riley, který také natáčí na YouTube.

„Všichni zápasníci chtějí dostat co nejlepší odměnu,“ souhlasí bývalý zápasník MMA a současný expert Dan Hardy. „Jake Paul zvedl momentální boxerské výplaty. A boxeři na předkartě té akce si díky němu přilepší,“ dodává Hardy za souhlasného přikyvování Johna Furyho, otce šampiona těžké váhy WBC Tysona Furyho.

Stále se ale najde mnoho těch, kteří zastávají odlišný názor na podobné souboje, mezi nimi třeba i Rudolf Kraj. „Jestli jim to vydělá pár peněz nebo hodně peněz, tak ať,“ řekl držitel stříbrné olympijské medaile ze Sydney po střetu legendárního Mayweathera se starším z bratrů Loganem. „Samozřejmě jim to přeju, ale pro box je to úplně o hov*ě!“

Mezi těmito dvěma případy je však obrovský rozdíl. Zatímco Mayweather s Loganem šli do ringu čistě z důvodu vlastního obohacení a jednalo se pouze o exhibici, Jake postupuje v kariéře chytře. Nejprve porazil youtubera, pak basketbalistu a MMA zápasníka s bídným boxem. Teď se chystá na komplexního válečníka, který ví, jak zasadit fatální úder.

Ještě si netroufl hledat soupeře ve vodách profesionálního boxu, ale Woodley, který spojil kariéru s klecí a menšími rukavicemi, není žádné ořezávátko. V MMA nasbíral bilanci 19 vítězství a 7 porážek. Stal se šampionem nejprestižnější světové organizace UFC a titul čtyřikrát obhájil.

V devětatřiceti letech už sice nemá tolik šťávy jako v minulosti a po čtyřech porážkách v řadě slavnou ligu opustil, zkušeností má ale oproti Paulovi na rozdávání. Už od mala se věnuje zápasení ve volném stylu, celý život zasvětil MMA a rozdal v něm celkem sedm knockoutů. Čtyřiadvacetiletého boxera čeká největší kariérní zkouška.

„Paulův styl je blíž k tomu, aby se stal boxerem. Ale zápasníkem? Ne. Woodley má v sobě zakořeněnou určitou mentalitu, která je v něm už léta,“ hodnotil oba soupeře Riley. „Jake tohle nemá. Nebude mít stejnou energii, i když se boxu věnuje naplno několik roků. Teorii má skvěle zvládnutou, ale v praxi a teorii je rozdíl. Trénink tohle nenahradí, musíte být v ringu naostro.“

Zápasy Jakea Paula

Ben Askren (USA)

MMA zápasník

17. dubna 2021

Disciplína: Box

Výsledek: Výhra TKO v 1. kole

Měl to být první ostrý test. Nestalo se. Spoustu lidí zajímalo, zda se Paul dokáže popasovat s někým, kdo se alespoň věnuje bojovým sportům. Jedna strana tvrdila, že Askren zkušenostmi youtubera přetlačí, přestože v MMA duelech vždy spoléhal na wrestling a boxovat příliš neuměl. Pravdu měli ale nakonec ti, kteří tvrdili, že soustavný trénink a příprava mladé celebrity bude na Askrenův bídný stav stačit. Paul trefil po dvou minutách tvrdý zadní úder a bylo hotovo. MMA zápasník se sice postavil na nohy, ale rozhodčí mu nedovolil pokračovat.

Nate Robinson (USA)

Bývalý basketbalista

28. listopadu 2020

Disciplína: Box

Výsledek: Výhra KO ve 2. kole

Robinson je jediným ze třech soupeřů Paula, který se dokázal dostat přes první kolo. Že by byl ale bývalý hráč NBA vyrovnanějším protivníkem, to vůbec ne. Paul se pohyboval jako ostřílený boxer, Robinson pobíhal po ringu, snažil se do soka nabíhat a svazovat jej. Po jednom z podobných vystřelení dopředu ale na konci prvního kola schytal razantní hák a skončil na podlaze. Přečkal do gongu, po pauze se situace opakovala a Paul zvítězil knockoutem.

Ali Loui „AnEsonGib“ Al-Fakhri (Velká Británie)

Youtuber

30. ledna 2020

Disciplína: Box

Výsledek: Výhra TKO v 1. kole

Boom youtuberských zápasů nastartoval zejména bratr Jakea Paula. Sourozenec Logan si totiž tímto způsobem vyřizoval spory s kolegou známým pod přezdívkou KSI. Mladší Jake samozřejmě nemohl zůstat pozadu, nastartoval trénink a do ringu se postavil proti dalšímu internetovému tvůrci vystupujícím jako AnEsonGib. Hned v úvodu kariéry bylo jasně viditelné, že Paul má talent. V souboji nováčků boxerského světa se od úvodu jevil techničtěji, zasahoval přesněji a bez větších problémů soupeře ukončil technickým knockoutem po několika počítáních.

Poslední 3 zápasy Tyrona Woodleyho

Vicente Luque (Brazílie)

27. března 2021

Disciplína: MMA

Výsledek: Prohra na submisi v 1. kole (Brabo choke)

Woodley dostal od UFC poslední šanci. Po třech nepřesvědčivých výkonech, v nichž prohrál 15 kol po sobě a v žádném ze zápasů takřka nic nepředvedl, mu vedení předhodilo Luqueho. Kvalitního soupeře, který ale nepatří mezi nejužší špičku. Brazilský bijec se většinu kariéry pohybuje kolem 10. až 15. místa žebříčku veltrové váhy. Woodley v úvodu střetu vypadal jako v dobách, kdy držel titul. Šel agresivně dopředu, udával tempo. Pak přišel tvrdý zadní úder od Luqueho, který Američanem otřásl. Začal jej nahánět po kleci, poslal na zem a utáhl netradiční škrcení.

Colby Covington (USA)

19. září 2020

Disciplína: MMA

Výsledek: Prohra TKO v 5. kole (zranění žebra)

Rýpali do sebe opravdu dlouho. Covington si z Woodleyho utahoval ještě v dobách, kdy mu chtěl sebrat titulový opasek. Kdyby se zápas odehrál tehdy, nejspíš by probíhal jinak. Loni v září se ale jednalo o hru kočky s myší. Vyhořelý Woodley nepředvedl za dvacet minut vůbec nic. Všechna čtyři kola jasně prohrál a v nástupu do pátého měl jedinou šanci na výhru, ukončit nenáviděného soka. Místo toho s ním ale Covington opět jednoduše mrštil k zemi a v ten moment mu prasklo žebro. Zápas tak prohrál.

Gilbert Burns (Brazílie)

30. května 2020

Disciplína: MMA

Výsledek: Prohra na body

Jednalo se o první Woodleyho souboj poté, co Kamaru Usman ukončil jeho panování ve veltrové váze v UFC. Špatné dny může mít každý, proto se jasná prohra s Nigerijcem jevila jako náhoda. Amerického bojovníka ale stejným způsobem převálcoval i Burns. Woodley během duelu pokukoval po časomíře, nechal se kontrolovat na zemi i na pletivu, působil odevzdaně. Známá tvrdost a dynamika byla pryč. Při vyhlašování výsledků si vyslechl stejný ortel, jako předtím s Usmanem. Pět prohraných kol a drtivá porážka.