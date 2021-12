Fury odstoupil, plán se mění. Youtuber Paul vyzve v odvetě ranaře z UFC

„Ta odveta dávala vždycky smysl. Sice ne takový, jako abych se utkal s Furym. Ale Woodley je připravený a nechal si udělat to tetování,“ prozradil Paul pro ESPN. Součástí prvního vzájemného duelu youtubera s bývalým šampionem UFC byla klauzule, že poražený si musí vytetovat jméno toho druhého.

Devětatřicetiletý veterán se po prohře na body vztekal už v ringu a dožadoval se, aby se střet opakoval. Paul se svým starším bratrem Loganem, který letos v červnu v exhibici vyzval Floyda Mayweathera, se mu vysmáli a stanovili si podmínku. Aby si vytetoval větu „Miluji Jakea Paula!“

Ač to Woodleyemu kolegové z branže rozmlouvali, po pár týdnech umístil foto s tetováním na levém prostředníčku. To už měl však Paul domluvenou bitvu s Furym.

„Byl jediný na seznamu, jehož jméno dokáže prodat pay-per-view (placené přenosy). Nemůžu jen tak zápasit s nějakým blbcem jako to dělá většina boxerů,“ prohlásil Paul. Odstoupení původního rivala jej ale viditelně štvalo.

„Je otravné, že jsme těm hlupákům dali šanci a zklamali nás,“ popíchnul Furyho. „Bojovníci zápasí i přes zranění. Tohle je životní šance a často se stává, že když se takto velké zápasy neuskuteční, už na ně nikdy nedojde. Štve mě to a pro Furyho tým je to trapas. Jsou to největší s*ačky v boxerském světě.“

Fury ve svém vyjádření pronesl, že odstoupení z plánovaného souboje mu zlomilo srdce a nic si nepřeje víc, než aby se duel s Paulem v budoucnu opravdu udál. Čtyřiadvacetiletý tvůrce videí už ale pozornost zaměřil plně na Woodleyeho. Jejich odveta se domluvila ještě ten den, kdy bratranec slavného šampiona odstoupil.

„Můj cíl bude ho knockoutovat,“ prozrazuje mladší ze slavných bratrů. „Poté budu moci říct, že jsem knockoutoval všechny mé soupeře.“

Paul nasbíral od 30. ledna 2020 v profesionálním ringu bilanci 4-0. Tři rivaly dokázal rychle knockoutovat, až při měření sil s Woodleyem si připsal vítězství na body.

Zápasy Jakea Paula v boxu

29. srpna 2021 – Tyron Woodley – výhra na body

17. dubna 2021 – Ben Askren – výhra TKO v 1. kole

28. listopadu 2020 – Nate Robinson – výhra KO ve 2. kole

30. ledna 2020 – Ali Eson Gib – výhra TKO v 1. kole