Fury vs. Whyte před natřískaným Wembley. Bitva o Británii, a sbohem?

Boxerský svět opět funguje jako před pandemií a nabízí fanouškům velkolepé události. Důkazem toho je 94 tisíc fanoušků, kteří budou na londýnském stadionu ve Wembley sledovat boxerskou přestřelku dvou těžkotonážníků: Tyson Fury vs. Dillian Whyte. Půjde o šestou nejvyšší návštěvu na boxerském zápasu v dějinách.

NEJVYŠŠÍ NÁVŠTĚVY V BOXU Zale vs. Pryor (1941) 135 132 Chavez vs. Haugen (1993) 132 274 Dempsey vs. Tunney 1 (1926) 120 757 Dempsey vs. Tunney 2 (1927) 104 943 Schmelling vs. Neusel (1934) 102 000 Fury vs.White (2022) 94 000

Pro Británii se navíc jedná o mimořádně zajímavý střet, protože se proti sobě postaví dvě výrazné domácí persony. Furyho soupeř se sice narodil na Jamajce, ve dvanácti se však s rodinou přesunuli do Británie. I když přesunuli, spíše vrátili. Whyteův dědeček z otcovy strany byl totiž Ir a do Karibiku se stěhoval za lepším životem... Čtyřiatřicetiletý válečník má tedy Ostrovy „v krvi“.

„Předvedeme dobrý souboj,“ ujišťuje šampion WBC. „Nechám v ringu každou unci síly a energie, kterou mám v těle. Po boji si připijeme na velmi úspěšnou noc a kariéru.“ I když Fury o triumfu nepochybuje, je znát, že krajana nepodceňuje. A není divu. Whyte patří do úzké špičky nejlepších boxerů světa.

Byl dokonce prvním boxerem, který dokázal v profi ringu ohrozit Anthonyho Joshuu a málem ho knockoutoval už ve druhém kole. Nakonec se tehdy sám poroučel k zemi v sedmém, ale možná by vše dopadlo jinak, kdyby si během divoké bitky neporanil ruku. Navíc se dokáže oponentům často dostat do hlavy. Rozhodil tehdy psychiku i Joshuovi, a tak došlo v jejich zápasu k něčemu, co do té doby britský box nezažil. Oba pokračovali v boji i po odzvonění prvního kola.

„Jsem si naprosto jistý, že ho porazím. Bude to pro mě znamenat všechno! Jsem chlap, který jako dítě neměl žádnou budoucnost, žádné vzdělání, žádnou rodinu. Jsem přeživší. Od dětství jsem byl na ulici. Přišel jsem z ničeho,“ řekl Whyte před nadcházejícím střetem s Gypsy Kingem. „To, že by se někdo jako já stal mistrem světa v těžké váze, by bylo skutečnou inspirací. Ne někdo, kdo pochází z boxerské rodiny.“

Fury dokonce před střetem s Whytem posílil vlastní tým o trenéra Steva Egana, tedy muže, jenž byl jeho koučem v amatérských letech. A možná nešlo jen o to, že se chtěl na nadcházející duel pořádně připravit. Důvodem mohla být i prostá nostalgie. Známý bouřlivák totiž tvrdí, že po Wembley kariéru ukončí.

„Vím, že mi nikdo nevěří, protože si všichni myslí, že mi jde o peníze nebo co,“ prohlásil před pár dny. „Jdu pryč. Nikomu nemusím nic dokazovat, udělal jsem, co jsem musel, a hotovo. Nemůžeš pokračovat věčně, stejně jako to nedokázal Vladimir (Kličko) a dříve Joe Louis, Mike Tyson nebo Lennox Lewis. Každý správný pes má svůj den,“ vysvětlil svůj postoj.

Šampion navíc tvrdí, že odejde bez ohledu na výsledek. „Začal jsem boxovat ve čtrnácti, v srpnu mi bude třicet čtyři,“ řekl Fury v podcastu iFL TV. „Mám za sebou dobrých dvacet let.“ Pokud by se tvrzení o odchodu do důchodu potvrdilo, stane se Fury jedním z mála boxerů, kteří odejou na vrcholu kariéry. A se skvělou bilancí 31 triumfů a jedinou remízou.

První prohru mu bude ale chtít uštědřit právě Whyte, jemuž odhodlání rozhodně nechybí. „Tyson Fury není ta obří superstar, jak o něm všichni tvrdí. Není! Zápas ve Wembley je vyprodaný, protože jde o Tysona Furyho a Dilliana Whytea, ne Tysona Furyho a někoho jiného,“ pronesl suverénně.

A nejspíš má opravdu pravdu. Díky tomu, že proti sobě nastupují dvě silné osobnosti Británie, byly tribuny obřího stadionu vyprodány během několika hodin. To zaskočilo i šampiona, který naposledy bojoval před domácím publikem v roce 2018. Kulisa pro odchod ze scény tedy vypadá dokonale.

TYSON FURY DILLIAN WHYTE Gipsy King

(Cikánský Král) PŘEZDÍVKA The Body Snatcher

(Lupič Ttl) 12. srpna 1988, Manchester NAROZENÍ 11. dubna1988, Port Antonio (Jamajka) Velká Británie STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST Velká Británie 206 cm VÝŠKA 193 cm 2008 PROFESIONÁLEM OD 2011 31 výher (22 KO), 1 remíza, 0 porážek PROFESIONÁLNÍ BILANCE 28 výher (19 KO), 2 porážky

Odchodu nevěřím, byla by to škoda

očima profesionála: Rudolf Kraj, bývalý český boxer, držitel stříbra z OH 2000

„Whyte určitě není špatný boxer, je to takový tvrďák. Ten se prostě chce rubat. A Fury bude boxovat po svém, technicky. Neviděl jsem moc žádné úryvky z jejich posledních tréninků, ale myslím si, že to vyhraje Tyson. Rozhodně to může být dost pěkný zápas. Whyte určitě nebude pos*anej, půjde po výhře. Je to navíc v Anglii, na jejich půdě, takže mu to Dillian nedá zadarmo. Tipuju, že to nedopadne na body, jen nečekám rychlý spád. A co se týká Tysonova ohlášeného konce, že odejde podobně jako Lennox Lewis… Lewis byl jen jeden. Odešel z boxu v roce 2003, tedy ve 37 letech. Fury má tak podle mě ještě tři čtyři roky čas na to, aby kariéru zabalil. Dneska je moderní skončit a pak se zase vrátit. Fury už to taky jednou udělal. Takže bych mu to teď nevěřil. Každopádně je to výborný boxer a byla by škoda, kdyby skončil. Těžká váha je přece jen nejvíc a on by v ní mohl vydělat ještě hodně peněz. Ale třeba je už nepotřebuje, nevím. Myslím si ale, že to jsou spíš jen tlachy. Přece jen by odešel před tím, než by sjednotil všechny hlavní tituly. Má pás WBC a chybí mu IBF, IBO a WBA, které drží Usyk. A každopádně, kdyby teď dostal do huby, bude to chtít Whytovi určitě vrátit.“

Galavečer vysílá od 21.30 Voyo a Nova Action.