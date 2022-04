Další Čech do UFC? Peňáz se porve o šanci před Whitem: Chci se zalíbit!

Informaci o tom, že podepsal smlouvu na účast v Dana White's Contender Series, sdělil fanouškům přes sociální sítě jakoby nic. „Další krok na mojí cestě před námi!“ napsal Matěj Peňáz pod fotku s lejstry. A vlastně to nebylo až takové překvapení. O jeho talentu se nepochybuje už dlouho. Vždyť se jako kickboxer probojoval do nejprestižnější ligy Glory a v poslední době rychle sbírá triumfy i v MMA.

Kdy jste se o nabídce být účastníkem v Dana White's Contender Series dozvěděl? A jak dlouho jste zvažoval přijetí?

„Konkrétní nabídka nám přišla ve čtvrtek. Už předem jsme ale měli náznaky, že by o mě mohl být zájem. Takže jsem se už předem mohl rozhodnout, že když to přijde, půjdu do toho, že je to ta cesta, kterou se chci vydat. Tedy žádné velké rozhodování.“

Odkud jste měl náznaky, že o vás mají zájem?

„Celé se to řešilo přes mého manažera Ondru Mayersona (Majerčík). On to vyjednával a posílal mi průběžně informace.“

Už znáte jméno soupeře?

„Přišla mi nabídka na soupeře, ale ještě to není oficiálně zveřejněné a potvrzené. Ale má podobné skóre jako já. Hodně podobný typ.“

Termín zápasu říci můžete?

„Ano, mělo by to být 30. srpna.“

A jaké jste měl pocity, když se nabídka stala realitou? Nadšení, nebo i nervozita?

„Převážně nadšení. Jsem z toho namotivovaný a natěšený. Je to to, co jsem chtěl. Můžu se poměrně rychlou cestou dostat do UFC. Takže zatím vnímám hlavně nadšení. Je to určitě velký krok, takže pak nějaká nervozita bude. Ale jinak je to to, co mě na MMA celkově tak baví. Může mě to dostat dál a posunout mé limity.“

Už jste to nějak řešil s organizací Glory, v níž jste nastupoval jako kickboxer?

„No, s Glory jsem vždy řešil všechny MMA zápasy, hlásili jsme jim to. Ale aktuálně to vypadá, že tam žádný další souboj asi mít ani nechci. Hodlám se věnovat MMA. Takže cesta bude teď úplně mimo Glory. Mám tam smlouvu, ale tím, že mi v poslední době nenabídli zápas, tak by neměl být žádný problém. Směřuju zkrátka do MMA.“

Říkáte, že oficiální nabídka přišla ve čtvrtek, takže až po vašem posledním zápase v Oktagonu na turnaji v Ostravě. Dá se tedy zpětně říct, že jste bojoval o šanci v Contenderu.

„Samozřejmě, že kdybych ten poslední zápas prohrál, tak by o mě zájem nebyl, protože do té soutěže většinou chodí zápasníci bez prohry. Není to tak tedy vždycky, ale je to častější. Takže kvůli tomu to bylo taky důležité. A všechno dobře dopadlo.“

Přemýšlíte už teď nějak nad tím soubojem? I třeba s ohledem na to, jestli tam kvůli aklimatizaci poletíte s větším předstihem.

„Určitě už jsem nad tímhle přemýšlel a chtěli bychom letět víceméně s desetidenním předstihem. Aby byla dostatečná doba na časový posun, abych si na všechno zvyknul a proběhlo to v klidu. Deset dnů by na to mělo být dost.“

Co vám na to řekla přítelkyně?

„Byla nadšená. Já jsem byl v tu dobu v Česku a Mari (Marilena) zpátky ve Švédsku. Když jsem pak přiletěl, oslavili jsme to a pobavili se o tom. Tím, že je mou největší podporou, tak byla nadšená a bude chtít určitě letět se mnou, takže to všechno naplánujeme a zvládneme společně jako vždycky.“

Jak to bude s vaší další přípravou? Budete dál ve Švédsku?

„Ano, teď ještě budu trénovat ve Švédsku (ve stockholmském Allstars Training Center), ale proložím to tím, že strávím delší dobu i v Česku. Takže přípravu víc prostřídám, abych byl víc ve spojení s Andrém Reindersem, Tomášem Hronem a Honzou Stachem (trenéři). Abychom se mohli víc podívat na taktiku do zápasu. Hrubější příprava bude tedy teď ve Švédsku, pak budu víc v Česku a na dolaďování budu asi zase ve Švédsku.“

S čím do Contenderu půjdete? Budete nějak víc myslet na to, abyste předvedl něco extra?

„Beru to tak, že Dana White (prezident UFC) chce vidět něco spešl, že v sobě zápasník něco má. Většinou chce vidět knockouty nebo alespoň zápasy ve vysokém tempu. Což budu chtít ukázat, udělat ten nejlepší výkon. O to se snažím vždycky, ale ne pokaždé se to úplně povede. Ale chci prostě předvést to nejlepší, co půjde. Když to řeknu jednoduše, chci se zalíbit a zaujmout svým stylem boje.“

Poslední váš souboj jste vyhrál bez knockoutu. Pak jste říkal, že jste chtěl dát KO, ale raději jste zvolil chytřejší cestu, abyste si na něco nenaběhl. Před Whitem však bude motivace pro ukončení zápasu před limitem asi velká, že?

„No, je to prostě jistější. Když v Contenderu někdo vyhraje knockoutem, většinou dostane smlouvu do UFC. A občas se stane, že když borci vyhrajou na body, tak smlouvu nedostanou. Neříkám, že musí být knockout, ale musí tam být atraktivita. O to se určitě snažit budu. A k tomu poslednímu zápasu: Necítil jsem se v něm dobře. Den do zápasu jsem ještě bral antibiotika, takže jsem bojoval nejprve sám se sebou, jestli do zápasu jít. Ale nakonec jsem se v souboji cítil dobře, jen jsem se radši nepouštěl do větších akcí.“

Každopádně jste měl v Ostravar aréně obrovskou podporu publika. To vás v Las Vegas nečeká.

„V Ostravě se mi to ohromně líbilo a v zápase jsem to hodně vnímal. Ale Mari tam určitě dostanu, takže hlavní fanoušek na místě bude.“

Jak přijali promotéři Oktagonu zprávu, že o vás možná brzy přijdou?

„Jsem moc rád, že mi to Oktagon umožnil, protože s ním mám smlouvu, jsem jejich zápasník. Ale souhlasili, abych se Contenderu zúčastnil. Nebyla v tom žádná komplikace, za což Ondrovi (Novotnému) s Palem (Nerudou) děkuju.“