Jak to může vypadat po případném návratu Rusů a Bělorusů do sportovních soutěží na základě doporučení výkonné rady MOV? Příklad poskytlo vítězství ruské boxerky Anatasii Demurčianové na mistrovství světa v Dillí. Z ringu odcházela zabalená v ruské vlajce, poslechla si i hymnu a ruský diktátor Vladimir Putin jí poslal blahopřání.

Mezinárodní boxerská federace IBA se během svého kontroverzního šampionátu vydala mimo chodníček, který pro ruské a běloruské sportovce připravil MOV ve své snaze začlenit sportovce ze zemí válečných agresorů zpět do mezinárodních soutěží. Pořadatelé si nedělali nic z doporučení nepřiznat jim čest vlajky a hymny. Kvůli jejich pozvánce pro Rusy a Bělorusy taky spousta národních týmů odmítla účast, včetně toho českého. A Putin si na oficiálních stránkách Kremlu reklamu nenechal ujít.

„Z celého srdce vám gratuluju k vašemu skvělému vítězství. Vaším triumfem jste potvrdila silnou, sebevědomou pozici národní boxerské školy,“ napsal Putin.

Demurčianové trochu zkazilo náladu, když jí při slavnostním vyhlášení místo ruské hymny pořadatelé pustili klavírní koncert číslo 1 b moll od Petra Iljiče Čajkovského. Nakonec ale došlo i na hymnu. „Nevěděla jsem, co se děje. Po několika sekundách jsem slyšela Čajkovského, urazilo mě to. Ale potom si se mnou všichni fanoušci zazpívali hymnu a odcházela jsem s ruskou vlajkou,“ řekla Demurčianová podle Sport-Express.

Rozhodnutí o účasti Rusů a Bělorusů na OH v Paříži MOV zatím odkládá, světovému sportu jen dal sérii doporučení a v současnosti je zodpovědnost na sportovních federacích. Světová atletika, biatlonová IBU nebo lyžařská FIS sportovce ze států agresorů na závody napouští. Tenisové organizace WTA či ATP je nechávají hrát pod neutrálním statusem. Kromě boxu naopak tyto sportovce připustila do soutěží i šermířská federace FIE.

Box i šerm spojují lidé s kontakty na Putina. Boxerskou IBA vede Umar Kremljov, podnikatel známý jako Noční vlk. Předsedou FIE byl donedávna ruský miliardář Ališer Usmanov. A současným šéfem Ruského olympijského výboru je bývalý šermíř Stanislav Pozdňakov. Výkonný výbor Českého šermířského svazu vyjádřil nad rozhodnutím FIE šok. A víc než 300 šermířů dalo svůj nesouhlas najevo otevřeným dopisem předsedovi MOV Thomasi Bachovi.

„Je to určitě správně, že se něco takového děje, že jsou lidi aktivní, vyjadřují svoje názory. Jestli to bude mít nějaký dopad, těžko říct. Z pozice sportovce jsem v hierarchii úplně nejníž, to asi nedokážu soudit,“ komentoval to bronzový olympijský medailista Alexander Choupenitch.

MOV si za svou snahu vrátit Rusy a Bělorusy do sportovních soutěží vysloužil ostrou kritiku evropských politických elit. Bach se na závěr třídenního jednání výkonné rady MOV ohradil.

„Je politováníhodné vidět, že některé vlády nechtějí respektovat většinu uvnitř olympijského hnutí,“ uvedl Bach. „Neviděli jsme od nich jediný komentář k účasti sportovců ze zemí, které jsou zapojeny do dalších sedmdesáti válek a ozbrojených konfliktů ve světě.“