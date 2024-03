Nová hvězda UFC. O'Malley vládl, chce bojovat na stadionu Realu

Hvězdný Američan předvedl mistrovský výkon a řekl si o bitvu šampionů. Král bantamové divize Sean O'Malley zvítězil v odvetném duelu nad ekvádorským vyzyvatelem Chitem Verou. Po triumfu v Miami vyzval držitele pásu z vyšší divize Iliu Topuriu. Ten už dříve zmiňoval, že chce titul hájit doma ve Španělsku, ideálně na stadionu fotbalového týmu Real Madrid. Prezident UFC turnaj v Evropě plánuje ještě letos.

„Dano (White), objednej mi tryskáč do Španělska, jdu si pro Iliu Topuriu,“ zvolal O'Malley bezprostředně po úspěšné obhajobě pásu. Američan fantastickým výkonem proti Verovi potvrdil, že patří mezi nejlepší postojáře v současném MMA. Případný duel se španělským bijcem, který vyniká brutálním KO úderem a skvělým boxingem, tak nabývá na zajímavosti. „Ilia je strašidelný chlap a to mě láká, láká mě otestovat se ve vyšší váhové kategorii,“ vysvětluje.

Brzký návrat do přípravy se však konat nebude. O'Malley si z boje odnesl několik nepříjemných šrámů, na po zápasovou tiskovou konferenci už přišel s dlahou na pravé ruce a noze. „Dříve jsem měl závažnou operaci chodidla. Nedivím se, že mi noha natekla, když jsem s ní soupeře několikrát kopl do hlavy. Snad to bude do pár týdnů v pořádku,“ okomentoval šampion svůj zdravotní stav.

Více než sto osmdesát úderů nestačilo, aby houževnatého Ekvádorce srazil k zemi. „Je těžké ho čistě trefit, nechtěl jsem za tím příliš hnát a spotřebovat tak všechnu energii. Už jsem veterán, bojuji na této úrovni řadu let, takže vím, kdy ze sebe vše vypustit a dostat finiš a kdy si raději soupeře rozebrat,“ vyjádřil se O'Malley.

Přestože byl zápas jednostranný, pět tisíc ekvádorských fanoušků, jež přijelo podpořit svého krajana, dokázalo průběh dramatizovat. „Největší zápas v historii bantamové divize. Prodej online přenosů a vstupenek do haly, nadšení lidí, tím vším se tento duel vyjímal,“ těšil se Dana White, prezident organizace. Dále přiznal, že si zamiloval jihoamerické fanoušky a jejich neutuchající styl fandění, které přinášejí ze světa fotbalu.

White označil O'Malleyho za největší hvězdu divize, která stojí za masivním úspěchem dnešního turnaje. „Nemyslím si, že UFC potřebuje konkrétní jména. Vždy dokáže vyprodat arény a dát dohromady šílené zápasy, z nichž budou fanoušci nadšení. Současně vnímám, že jsem na cestě stát se jednou z nejznámějších tváří MMA,“ reagoval devětadvacetiletý bijec. „Věřím, že se dostanu do bodu, kdy bude moje jméno důležitější než titul. Budu si moct bojovat v jakékoli váhové kategorii, když budu chtít. Conor (McGregor) vládl divizi do šedesáti šesti kilogramů a pak si odskočil na zápas ve velterové váze (do 77 kg). To chci taky.“

O´Malley prolomil bublinu fanoušků MMA a bojových sportů. Širokému publiku se dostává do povědomí skrze sociální sítě, podcasty i další tvorbu na Youtube. Popularitu však podtrhává i skvělými sportovními výkony, jeho zápasy jsou atraktivní a mnohdy končí elektrizujícími finiši. V devětadvaceti letech má talentovaný šampion velkou šanci stát se globální sportovní hvězdou a případná výhra na španělském stadionu Realu Madrid ji může jen zvětšit.