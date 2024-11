Přemluvila rodiče a... Od rekreace ke zlatu na MS. Kritici? Trapní a ubozí

Box byl dlouho jen koníčkem, dokud nepřišel impuls od trenérky. Ani nově nabytá chuť bojovat mezi provazy ale nestačila. Až se svolením rodičů Stella Blažková odstartovala novou životní kapitolu a po třech měsících dosáhla prvního milníku, když v americkém Pueblu vyhrála juniorské mistrovství světa. Expresní úspěch však vzedmul vlnu kritiky a nenávistných komentářů.

„Stále mi to úplně nedošlo,“ vypráví osmnáctiletá šampionka. „Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, že bych někdy mohla reprezentovat svoji zemi na mistrovství světa. Co se stalo za čtvrt roku, co boxuji závodně, je pro mě něco neuvěřitelného. Z velké části za to vděčím mojí trenérce, protože bez ní by tohle nikdy nebylo možné,“ líčí Blažková.

Ještě než se juniorka vrhla do ringu, čekal ji rozhodující střet. „Od začátku jsem věděla, že přemluvit rodiče bude těžké. Několikrát můj nápad zamítli, ale po sedmi měsících, když jsem je přivedla na trénink, aby se podívali, jak to tam chodí, nakonec povolili,“ vzpomíná boxerka.

Taktika nevyšla, ale zvládla to

Reprezentační trenérka Lenka Kardová svěřenkyni snazší premiérový duel na rozkoukání nedopřála. „Holky v těžších kategoriích naráží na to, že jich je v Česku hodně málo. Rozhodla jsem se proto, že Stellu nasadíme do debutu hned na áčkový turnaj v Německu. Tam zaboxovala velice vyrovnaný zápas s anglickou soupeřkou, která teď v Americe také vyhrála zlato, akorát v nižší váhovce,“ vypráví koučka a dodává: „Když jsem viděla, jak si vede, řekla jsem si, že není co řešit. Vzala jsem ji na mistrovství. Jen jsem ji dala o váhu výš do kategorie minus osmdesát kilo, protože nejsem zastáncem drastického shazování.“

Blažková před odletem na americkou misi přidala premiéru na mistrovství České republiky. A hned vítězné. Na druhé straně Atlantiku pak kvapně nabrané zkušenosti zúročila. „V Německu jsem pokaždé nastupovala proti holkám, které mají odboxováno podstatně víc zápasů než já. Teď v Americe mi styl soupeřky moc neseděl. Připravená taktika mi vůbec nevyšla, ale šla jsem do toho s tím, že nemám co ztratit a že to pro mě bude velká zkušenost. A nakonec to vyšlo,“ vzpomíná na střet s Kritikou Wasanovou, s níž se kvůli nízké účasti utkala rovnou o zlato.

Zběsilou jízdu z tělocvičny do finále šampionátu zvládla mladá boxerka, aniž by na sebe nechala dopadnout tíhu okamžiku. „Trénovala se závodníky, zlepšovala se, dostávala se do formy a přitom dlouhou dobu necítila tlak. Nevěděla, že se vlastně připravuje na velké turnaje,“ vysvětluje Kardová. „Nebála jsem se podlehnutí stresu. Stella je mentálně hodně odolná, což dokázala při premiéře. Během tří dnů absolvovala tři zápasy. A to s reprezentantkami, které měly na kontě kolem padesáti startů. V pohodě to ustála,“ dodává s úsměvem.

Hateři? Smějeme se jim

Pro jedny je hollywoodský příběh Blažkové inspirací, pro druhé terčem. „Ochránit mé svěřenkyně před vnějším světem považuji za důležitý úkol,“ říká trenérka reagující na vlnu kritiky směřující na Blažkovou. „I když vyhrajete mistrovství světa, kde máte málo soupeřů v kategorii, neznamená to, že jste makali míň než ostatní, a tak si to nezasloužíte. Tyhle věci prostě neovlivníte… Říkám holkám, ať komentáře vůbec nečtou, protože je píšou lidé, kteří vůbec netuší, co všechno to obnáší.“

Dívky z reprezentačního týmu Kardovou neuposlechly: „Vymyslely vlastní způsob, jak haterům čelit. Sednou si spolu, nahlas čtou komentáře haterů a smějí se jim. Nejsou v tom samy, vlastně tak i utuží kolektiv,“ vypráví trenérka s hrdým úsměvem. Na konto komentujících říká jediné: „Když píšou dětem, které jen sportují, navíc zadarmo, jsou trapní a ubozí.“

Novopečená světová a domácí šampionka čelí i urážlivým výrokům na vzhled. „Se vší upřímností mě trochu mrzí, že mají lidé potřebu komentovat, jak vypadám. Na druhou stranu, za tu dobu, co mám krátké vlasy, jsem si na to už zvykla. Vím, že mě můj vzhled jako člověka vystihuje. Ty komentáře vypovídají spíše o autorech samotných než o mně, takže mi to radost z úspěchu rozhodně nezkazilo,“ vypráví Blažková.

Mise na příští mistrovství a olympijský sen

První úspěch Blažkové na světové juniorské scéně bude i jejím posledním. Chystá se totiž mezi seniorky. „Teď se budeme soustředit především na zlepšení kondice a na sílu, i na úkor boxu, abych co nejlépe zvládla právě přechod do kategorie žen,“ avizuje a doufá, že zvládne excelovat i na dalším mistrovství světa. Kardová její kvalifikaci na šampionát předem potvrdila a přiznala, že už myslí na olympiádu.

„Účast je určitě mým snem, ale zatím je to opravdu hodně daleko,“ říká Blažková. Ony čtyři roky pro ni mohou být naprosto ideální, stihne nasbírat cenné zkušenosti i sebevědomí. Její trenérka však upozorňuje na velkou neznámou. „Nasadí stejné váhové kategorie jako teď v Paříži? Stelle teď teprve bylo osmnáct let, a pokud za ty čtyři roky hodně zesílí, možná do pětasedmdesáti kil nezvládne vůbec shodit,“ podotýká Kardová.

Zda bude svěží česká naděje sbírat úspěchy v profesionálním ringu, je pak podle trenérky ještě větší neznámá než účast na olympijském turnaji. „Kdyby Stella chtěla zkusit profesionální scénu, měla by do ní naskočit před třicítkou, kdy tělo ztrácí rychlost a naopak nabírá na výdrži. Ta v profi rozhoduje mnohem víc,“ soudí a dodává. „Teď by se tam hnala zbytečně brzy. Přechod je navíc vhodný ve chvíli, kdy zase sebou máte amatérskou kariéru a velké úspěchy z mistrovství světa, Evropy a olympiády. Přijde mi, že někteří utíkají do profesionálního ringu, protože se jim v amatérském nedaří, a tak si chtějí aspoň něco vydělat.“