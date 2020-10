Ganna zvítězil v kopcovité 5. etapě Gira. Únik mu poradil Thomas

Je čerstvým mistrem světa v časovce. Ve stejné disciplíně ovládl Filippo Ganna také úvodní etapu 103. ročníku Giro d´Italia, díky čemuž vezl dva dny růžový dres lídra závodu. Všechny jeho dosavadní výhry v silniční cyklistice mají ve statistikách uvedeno ITT, čili individuální časovka. I proto se očekávalo, že tento závodník týmu Ineos Grenadiers dojede spíš v některé ze zadnějších skupin. Ale on ne.

Po zhruba 40 z celkových 225 kilometrů, kdy se konečně utvořil únik, byl v něm i čtyřiadvacetiletý Ital. „V této etapě jsem ani do úniku jít neměl. Jen jsem měl pomoci Salvatorovi Pucciovi. Ale po čtyřiceti kilometrech útoků jsem mu řekl, ať se zavěsí za mé zadní kolo a ujeli jsme s ostatními,“ popisoval situaci samotný Ganna. Neplánově se tak stal součástí osmičlenné skupiny v čele závodu.

Jenže na rozdíl od svého parťáka Puccia se tento čtyřnásobný mistr světa na dráze překvapivě udržel vepředu i v závěrečném stoupání první kategorie, kde se kromě strmých pasáží musel potýkat také s nevlídným počasím. A samozřejmě i zdatnými soupeři v podobě Thomase de Gendta a Einera Agusta Rubia.

„Bylo to od Filippa fantastické představení. Věděli jsme, že má talent, ale teď jsme to nečekali. Věřili jsme, že to bude etapa pro Puccia, ale nakonec to byl on. Chtěli jsme odjet s Pucciem, ale bylo dobré, že si tam pomohli. Také byla výborná strategie, že v závěrečném stoupání nečekal, až zaútočí De Gendt, ale jel sám,“ připomněl Gannův útok 17 kilometrů před cílem jeho sportovní ředitel Dario Cioni.

Mladý Ital, který stále střídá silniční závody s těmi na dráze, navíc prokázal i další cennou vlastnost pro případné závodníky na celkové pořadí – zachovat v každém okamžiku chladnou hlavu. „V kopci na mě zaútočili, takže jediné, co jsem mohl udělat, bylo zůstat v klidu, jet si své tempo a pak ve vhodné chvíli zaútočit. V úterý v noci mi Geraint (Thomas) řekl, abych šel do úniku, a tak jsem to udělal.“

Rada týmového lídra, který musel se zlomeninou pánve v úterý z Gira odstoupit, se vyplatila. Její naplnění především v samotném závěru pětadvacetikilometrového kopce ale nebylo nijak snadné. Vždyť Ganna měří 193 centimetrů a na kole veze v současné době podle svých slov 83 kilogramů. A to opravdu nejsou parametry vrchaře. Závěrečných 11 kilometrů mu už ale žádné problémy nedělalo. V technickém sjezdu, navíc místy na dost mokré silnici, si pohlídal náskok a poslední čtyři kilometry už pro něj byly hračka. „V závěru už jsem si dal takovou časovku. Navíc mě zlobilo rádio, které moc nefungovalo, takže jsem prostě jel na plný plyn,“ dodal šťastný a hlavně nečekaný vítěz.

Alespoň částečně tak Ganna zlepšil náladu v týmu, který opravdu neprožívá dobrý rok. Stejně jako na Tour de France po odstoupení Bernala se i v Itálii bude nyní snažit o etapové úspěchy. „Řekli jsme si, že máme pořád 17 etap do cíle, pojedeme aktivně, budeme v únicích. A využili jsme hned první šanci, což je pro nás skvělé,“ pochvaloval si Cioni.

Růžový dres i nadále drží Joao Almeida, který dojel třetí a v průběžném pořadí má náskok 43 sekund před Pellem Bilbaem. V čele bodovací soutěže zůstává Peter Sagan.

Výsledky cyklistického etapového závodu Giro d'Italia

Cyklistický etapový závod Giro d'Italia - 5. etapa (Mileto - Camigliatello Silano, 225 km):

1. Ganna (It./Ineos Grenadiers) 5:59:17, 2. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe), 3. Almeida (Portug./Deceuninck-Quick Step), 4. Kelderman (Niz./Sunweb), 5. Hamilton (Austr./Mitchelton-Scott), 6. Hindley (Austr./Sunweb), 7. Vanhoucke (Belg./Lotto-Soudal), 8. Bilbao (Šp./Bahrajn-McLaren), 9. Fuglsang (Dán./Astana) 10. Masnada (It./Deceuninck-Quick Step) všichni -34, ...136. Černý (ČR/CCC) -28:47.

Průběžné pořadí:

1. Almeida 17:06:23, 2. Bilbao -43, 3. Kelderman -48, 4. Vanhoucke -59, 5. V. Nibali (It./Trek-Segafredo) -1:01, 6. Pozzovivo (It./NTT) -1:05, 7. Fuglsang -1:19, 8. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:21, 9. Konrad -1:26, 10. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -1:32, ...121. Černý -52:18.