Bizarní nehoda na Giru! Helikoptéra odvála bariéru do cesty cyklistům

Cyklistům se na Giru postavila do cesty bariéra

Jeli do cíle etapy a najednou se jim do cesty postavila bariéra. Nešlo o ledajakou překážku, ale opravdu o plůtek běžně lemující cílovou rovinku cyklistických závodů. Jeden jezdec při pádu ztratil vědomí a byl převezen do nemocnice, druhý vyvázl s lehčím poraněním. Na vině je podle všeho televizní helikoptéra, která letěla příliš nízko a zvedla vítr.