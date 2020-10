Tao Ge... jak? Kdo je vítěz Gira: „sobec“ nechal fotbalu, nenávidí prohry

Vyhrát celkově Giro d´Italia poté, kdy jste nestrávili jediný den v růžovém dresu, to je docela majstrštyk. V neděli se to povedlo „tomu, jehož jméno se nevyslovuje“. Ne snad ze strachu jako u lorda Voldemorta, ale proto, že mnozí nevědí, jak správně přečíst Tao GEOGHEGAN Hart. Budou se to muset naučit, o pětadvacetiletém Britovi ve službách týmu Ineos nejspíš ještě uslyšíme.

Byl na něj velký tlak, ale Skot s irskými kořeny narozený v Londýně ukázal, že v tom umí plavat. No aby ne, když už jako třináctiletý zvládl Tao Geoghegan Hart přeplavat i kanál La Manche. Pravda, bylo to v rámci šestičlenné štafety, ale vždyť i na italské Grand Tour bojoval s dalšími nejprve sedmi, po zranění Gerainta Thomase šesti kolegy z týmu Ineos Grenadiers. A že třeba výraznou pomoc Rohana Dennise v horských dojezdech mladý Brit hodně ocenil.

V nedělní časovce, do které vstupoval ze stejné výchozí pozice jako jeho konkurent Jai Hindley z týmu Sunweb, na to byl ale úplně sám. Po sobotní horské etapě, kterou vyhrál a kde se v celkovém pořadí dotáhl právě na Hindleyho, prohlásil, že už to bude o tom, kdo bude mít lepší nohy a také trochu toho štěstí.

Obojí měl on a stal se tak dalším překvapivým vítězem na podnicích Grand Tour. A to přitom ani v jednom z předchozích 20 dní na sobě neměl růžový dres lídra závodu, ten si poprvé oblékl až v neděli v Miláně. A to i přes to, že zvítězil ve dvou etapách.

V případě Geoghegana Harta nejde o raketový vzestup, jako třeba u vítěze Tour de France Tadeje Pogačara. Také britský závodník současně ovládl soutěž mladíků, ale zatímco dvaadvacetiletý Slovinec vyletěl ve velké cyklistice teprve v minulé a hlavně této sezoně, hoch z Londýna se propracovával postupně.

Fotbal ani plavání nebylo ono

Stejně jako spousta jeho kolegů ani on nezačínal ve sportování s cyklistikou. Nejprve hrál fotbal a plaval. „Přišel k nám někdy ve třinácti s tím, že se mu líbí cyklistika. Důvod byl ten, že měl dost ostatních lidí, kteří ho nechali na holičkách, a cyklistika byla podle něj sportem, kde záleží hlavně na schopnostech jedince,“ prozradil listu The Guardian trenér Keir Apperley z cyklistického klubu Hackney.

Podle něj to měl Geoghegan Hart v hlavě srovnané a byl odhodlaný. „To je ono, tohle je to, co chci dělat, řekl mi tehdy. Měl také smysl pro detail a také trochu bezohlednosti,“ dodal kouč.

Později se dostal také do Akademie Velké Británie, kde ani trenéru Keithu Lambertovi neunikl jeho talent, zejména ten vrchařský, který nyní synovi stavitele pomohl k úspěchu na Giru. A všiml si ještě jedné věci. Velkého perfekcionismu svého svěřence. Když prý nevyhrál závod, a že to bylo celkem často, hrozně se vztekal. „Házel rukavicemi a frustrovaně křičel. Ale vždycky se zlobil jen sám na sebe,“ popsal Lambert.

Trenér u něj ocenil také jednu věc, kterou právě nyní Tao zúročil. „Co mě překvapovalo, bylo, že už v tomto věku si všechny věci a chyby uvědomoval a dokázal se rychle učit.“

Také věděl, co chce, a především, co nechce. Britská cyklistika je známá tím, že hlavně u mladíků klade velký důraz také na dráhovou cyklistiku, ze které se rekrutovala celá řada velkých jmen, včetně vítězů Tour de France Bradleyho Wigginse (který také v příběhu Geoghegana Harta sehrál obrovskou roli), Gerainta Thomase, také dvojčata Adam a Simon Yatesovi si touto zkušeností prošli.

Ale mladičký junior touto cestou jít nechtěl, jemu učarovala hlavně silnice. Proto krátce poté, kdy byl přijat do britské juniorské reprezentace, tým zase opustil a místo toho šel do sestavy pro závodníky do 23 let, kterou vedl syn legendy Eddyho Merckxe Axel.

Mladému Skotovi ale učarovala jiná osobnost cyklistiky, jemu zeměpisně bližší. Byl jí vítěz Tour de France z roku 2012 Sir Bradley Wiggins, kterému prý dokonce napsal, že mu děkuje, že mu byl inspirací. Nebýt jeho, prý by nyní nebyl tam, kde je.

Jsem na tebe hrdý, vzkázal Wiggins

Tomu však předcházela jedna důležitá událost. A to když si talentu zrzavého kluka před pěti lety všimli také ve věhlasném týmu Sky, který se dříve hodně zaměřoval na britské cyklisty. V létě 2015 se do této sestavy dostal jako tréninkový jezdec a bylo na něm, aby Daveu Brailsfordovi a dalším ukázal své schopnosti, což se povedlo.

Dobré vzpomínky má jistě i na Česko, kde skončil v roce 2016 druhý v Závodu míru, ve stejném roce byl celkově šestý na Tour de l'Avenir, tedy takové Tour de France pro mladé závodníky. Od roku 2017 má profesionální smlouvu v současném týmu Ineos Grenadiers. A nyní slaví svůj největší úspěch.

„Ani v nejdivočejších snech jsem si nemyslel, že by to mohlo být možné. Vždy jsem si říkal, že top 10, možná top 5, ale tohle…“ nemohl v neděli v cíli pořádně pobrat, co právě dokázal.

V jeho úspěch ale věřil Wiggins, který ještě před nedělní časovkou přispěchal s lichotkami a ve svém pořadu na stanici Eurosport a GSN Bradley Wiggins Show, kde přečetl svému krajanovi dlouhý dopis, který začínal: „Tao, podle všeho jsem byl tvým hrdinou, čemuž se vždy těžko věří, že něčeho takového může člověk dosáhnout a znamenat pro někoho dalšího tak moc. Ale asi bychom si to měli připustit, protože stejně jako ty, i já jsem měl své vzory Seana Yatese, Chrise Boardmana, abych jmenoval alespoň některé. Všichni samozřejmě Britové.“

Teď se Geoghegan Hart podle něj dostal na stejnou úroveň, jako oni. „Už jsi skvělý, dospěl jsi, prokázal jsi svůj talent. V některých ohledech jsi lepší verzí toho, čím jsem chtěl být já. Líp vypadáš! Chováš se tak, jak jsem chtěl já. Jsi skromný, nenadáváš, vypadáš dobře na kole, jsi milý. Jsem na tebe opravdu hrdý a zasloužíš si všechno, čeho jsi dosáhl,“ pokračoval Wiggins.

Na závěr ještě dodal, že jeho synovi je nyní 15 let… „Teď k tobě vzhlíží, teď jsi ty jeho hrdinou. Dokázal jsi to, kámo, jsi na vrcholu, užij si každou minutu. Doufám, že jednoho dne budeš stále nohama na zemi, pořád tak skromný jako teď. Nezapomeň na svého starého kamaráda Brada a kup mu pivo.“