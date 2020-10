Černý popsal kolotoč po výhře v etapě na Giru: Peníze ještě můžu dostat

Když se zmíní Giro d´Italia 2020, českým fanouškům se vybaví hlavně radost, kterou jim přinesl Josef Černý vítězstvím v 19. etapě. I pro něj jsou pocity v závěrečných stovkách metrů, kdy věděl, že už ho o triumf nikdo nepřipraví, něčím, na co bude vzpomínat do konce života. „Vyhraná etapa na Grand Tour je to nejvyšší, čeho můžu dosáhnout,“ řekl pro iSport Premium. Nyní kromě odpočinku řeší i svou budoucnost.

Vítězství v etapě a parádně zajeté všechny tři časovky (2x 6. místo a jednou páté). To jsou skvělé výsledky Josefa Černého na 103. ročníku Gira, které vypovídají o velkém posunu českého cyklisty. Také by mu měly zajistit kontrakt minimálně na další sezonu, což je v současné nelehké době hodně ceněná věc. A možná také ještě obdrží odměnu za vítězství. Tu organizátor nejprve odmítal kvůli vynucenému zkrácení etapy vyplatit. „Podle pravidel prize money náleží závodníkovi a organizátor do toho nemůže takhle zasahovat,“ říká Černý.

Giro skončilo před pár dny. Jak se tělo vzpamatovává po takovém zápřahu?

„Tělo v pohodě, byl jsem se doma i projet, abych z toho úplně nevypadl. Jím trochu víc než normálně v sezoně, ale v pohodě. Tělo si teď určitě zaslouží nějakou regeneraci, lepší jídlo a podobně.“

Je takový třítýdenní etapový závod náročnější po fyzické, nebo spíš po psychické stránce?

„Myslím, že je to tak nastejno, pokud máte tělo natrénované. Celkově je organizmus po těch třech týdnech unavený.“

Teď už nemáte servis jako na závodu, kdy se o vás starají fyzioterapeuté. Jak regenerujete doma?

„Jen odpočívám. Chodíme s přítelkyní na procházky, na kole jsem byl pouze na hodinku. Teď to není tak, že bych potřeboval masáž a podobně. Spíš je pro mě relax i to, že nemusím být v tom koloběhu. Každé ráno snídaně, potom etapa, cestování na hotel, masáž, večeře. To už se zastavilo a můžu si v klidu vydechnout. Nemusím se dívat na hodinky, jestli už máme odjezd na etapu nebo jestli už nemám být někde na masáži.“

Z pohledu psychiky určitě pomohl triumf v devatenácté etapě.

„To rozhodně. Aspoň vidím, že tvrdá práce a vše, co jsem obětoval, se mi vrací tímhle stylem a určitě je to pěkné i pro hlavu. Na chvíli se zapomene i na zátěž, takže to pomohlo v každém případě.“

Jak byste s kratičkým odstupem zhodnotil letošní Giro?

„Bylo to o něčem jiném a myslím, že letos to pro mě bylo lepší i z toho důvodu, že tam nebyla úplně speciální příprava. Zkušenější závodníci věděli, jak se