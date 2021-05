Sagan na Giru chyboval a málem havaroval. Ještě se ukáže, věří legenda

Přezdívá se mu Pocket rocket neboli Kapesní raketa. V pátek Caleb Ewan opět ukázal, proč. Ačkoliv se ho snažil v závěrečném sprintu sedmé etapy Giro d´Italia Fernando Gaviria přelstít dřívějším nástupem, nepřišel si na něj. Australskému cyklistovi mnozí říkají také Tasmánský čert, a právě jako postavička z kresleného seriálu Looney tunes Ewan zareagoval. Na jeho rychlost už pak nikdo nestačil.

Klíčové pro něj, stejně jako pro ostatní adepty na vítězství v etapě a případně také dres lídra bodovací soutěže, bylo být vepředu na úpatí závěrečného kopce, který měl v začátku sklon i 12 procent. „Musím poděkovat celému týmu, že mě tam dovezl na dobré pozici. Protože díky tomu jsem i v tom prudkém stoupání ušetřil nějakou energii. Kdybych měl do sprintu nastupovat ze zadních pozic, stálo by mě to hodně. I tak to byl ale neskutečně tvrdý finiš,“ pochválil drobný sprinter své parťáky.

Moc roviny si v závěru dne cyklisté neužili, čehož chtěl využít Gaviria, který nastoupil už zhruba 500 metrů před cílem. Jenže závodník Lotto-Soudal na to výborně zareagoval. I když svou daň si to také vzalo. „V závěru mě hodně pálily nohy, protože jsem kvůli Gaviriovi musel sprintovat nějakých 450 metrů a jelikož to bylo mírně do kopce, bylo to hodně těžké. Kdyby tam odjel někdo jiný, chvíli bychom počkali, ale Gaviria má sílu a rychlost to udržet,“ popsal závěr letošního třetího měření sil rychlíků ve startovním poli Ewan.

On sám proměnil ve vítězství hned dva ze tří pokusů, poprvé ho překonal Tim Merlier, ktrému to včera oplatil a díky 50 bodům v cíli se dostal do maglia ciclamino, tedy dresu pro lídra bodovací soutěže. „V cyklistice toho chci hodně dosáhnout a jsem rád, že se mi každý rok daří se sem vrátit a předvádět dobré výkony. Doufám, že to bude pokračovat i v budoucnu, pokaždé jsem hodně motivovaný vyhrát co nejvíc etap,“ prozradil Australan, který na Giru ovládl za svou kariéru už pět etap a stejný počet triumfů má také z Tour de France.

Velkým adeptem na vítězství byl Peter Sagan, kterému právě dojezdy do podobných stoupání svědčí. Jenže chyba v posledních stovkách metrů ho stála možnost zabojovat o co největší počet bodů a třeba získat růžovofialový dres. Když už cyklisté bojovali o co nejlepší pozici, nechal se ostatními zavřít vpravo u bariér a přes jednu rohovou, lehce vyčnívají ve spodní části, přejel, což ho hodně rozhodilo a bylo i velké štěstí, že to Slovák ustál. Přes cílovou čáru projel jako čtrnáctý a do soutěže o maglia ciclamino bral pouze dva body.

„Řekl bych, že to byla hořkosladká etapa. Měl jsem silné nohy, cítil jsem se dobře a tým byl fantastický. Pracovali perfektně, abych byl v bezpečí a na dobré pozici, hlavně pak v náročných posledních kilometrech. Byl jsem v dobré pozici pro závěrečný sprint, jenže pak mě tam závodník přede mnou zavřel k bariéře a s tím už se dalo dělat jen opravdu málo,“ prozradil pak Sagan webu svého týmu Bora-hansgrohe.

Uklidňovat ho ale může fakt, že první dva muži bodovací soutěže, Ewan i Merlier, mají v plánu Giro po jeho polovině opustit. Saganovi nyní patří s 57 body 6. příčka, vedoucí Ewan jich má 106. Důvěru ve Slováka má i Alberto Contador, který se s ním zná z jejich společného působení v Tinkoffu. „Sagan ví, jak se zlepšit a navzdory této etapě bude mít další příležitosti na vítězství na letošním Giru. Je dokonce možné, že to Peter dokáže v etapě, u které si budeme myslet, že pro něj není ideální,“ nechal se slyšet expert Eurosportu a GCN+.

Pořadí bodovací soutěže:

1. Caleb Ewan (Aus.) 106 bodů

2. Tim Merlier (Bel.) 83

3. Giacomo Nizzolo (It.) 76

4. Elia Viviani (It.) 69

5. Davide Cimolai (It.) 66

6. Peter Sagan (Sloven.) 57