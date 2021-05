Sagan loví sprinterský dres. V cestě i hory, část soupeřů ví, že vzdá

Maglia ciclamino. Už jen překlad této barvy do češtiny je složitý. Cyklámenová mnohým moc neřekne, barva bramboříku bude pro ty, kteří nejsou milovníky květin, taky záhadou. Takže jednodušeji… jde o odstín fialové, něco mezi růžovou a fialovou. A zatímco my se zapotíme při identifikaci barvy jednoho ze čtveřice dresů na Giro d´Italia, borci na kolech se mnohem víc nadřou při snaze o jeho získání. Své o tom ví třeba Slovák Peter Sagan.

Pořadí bodovací soutěže 1. Giacomo Nizzolo 72 bodů 2. Elia Viviani 68 3. Tim Merlier 58 4. Caleb Ewan 56 5. Peter Sagan 50 6. Filippo Tagliani 39

Jde o odměnu pro vítěze bodovací soutěže, často také nazývané soutěží sprinterů. Trojnásobný mistr světa už má doma sice sedm zelených trikotů za takový počin na Tour de France, při loňské premiérové účasti na Giru byl ale až druhý. Proto se už před startem v Turíně nechal slyšet, že se o jeho zisk pokusí letos. „Cílem je samozřejmě vítězství v některé ze sprinterský etap. A maglia ciclamino? I o jeho zisk se pokusím,“ řekl majitel celkového počtu 116 vítězství.

Pokud se rozhodne dát si pořádně do těla a letošní italskou Grand Tour dokončit, šance tady určitě je. Zároveň je to obrovská výzva. Už loni se při vítězství Arnauda Démara ukázalo, že ohromnou výhodou je vítězství ve sprinterských etapách, které ovládl hned čtyři. Za vítězství v rovinatých dílech se totiž uděluje hned 50 bodů a dotace pak rapidně klesá. Za druhé místo už je o 15 bodů méně, za třetí je jich jen polovina.

Navíc nelze spoléhat pouze na úspěch ve sprintu, body musí adepti maglia ciclamino sbírat také v průběhu závodních dní. V každé etapě je vypsána sprinterská prémie. Na ní lze získat až 12 bodů, což také v konečném sčítání není zanedbatelné.

Ovšem sbírání bodů je jen jedna složka vedoucí k převzetí sprinterského dresu na konci Gira. Jednou z podmínek je dojet až do úplného cíle, letos tedy do Milána. S brutálními horskými etapami, které tradičně italští organizátoři zařazují do itineráře, to však pro sprintery vážící minimálně o deset kilogramů víc než „horské blechy“, tedy vrchaři, rozhodně není samozřejmost. Zde má výhodu právě Sagan, který není ryzím sprinterem, jako jsou třeba z letošních účastníků Caleb Ewan, Fernando Gaviria či Dylan Groenewegen.

Právě někteří čistokrevní rychlíci už na začátku Gira oznámili, že s jeho dokončením nepočítají. To je případ Ewana nebo Tima Merliera, který sprinterský trikot tři dny oblékal. Právě ti mají v plánu po polovině třítýdenní šichty odstoupit. Tedy před nájezdem do Alp, kde už by to pro ně bylo jen trápení. Jejich dalším cílem je totiž Tour de France a z jejich pohledu proto není třeba se zbytečně vysilovat. Etapové prvenství už oba mají, mise Giro tak je již nyní úspěšná.

Navíc Australan Ewan má letos opravdu velmi cílevědomý plán. Chce startovat na všech třech Grand Tours, tedy Giru, Tour de France a španělské Vuletě. A na každé z nich vyhrát etapu! „Už jsem k tomu měl blízko před dvěma lety. Vyhrál jsem dvě etapy na Giru, tři na Tour a nejspíš bych nějakou oládl i na Vueltě. Jenže před Tour se nám narodila dcera a po Tour jsem chtěl být taky s rodinou. Ale od té doby mám tento cíl v hlavě,“ řekl nedávno rodák ze Sydney serveru Cyclingtips.

Minimálně na Starou dámu se chystá také Sagan, navíc je stále jeho hlavním cílem ve Francii získat osmý zelený obleček. Jenže i Giro je pro něj výzvou. Loni mu magila ciclamino unikl o 49 bodů. Teď mu v bodovací soutěži patří pátá příčka se ztrátou 22 bodů na lídra Giacoma Nizzola.

Dnes bude mít příležitost své konto výrazně vylepšit. Na programu je další rovinatá etapa, což znamená 50 bodů pro vítěze v cíli a samozřejmě jako každý den 12 bodů na sprinterské prémii.