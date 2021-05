Cože? Já jsem vyhrál? Bernal se v cíli etapy Gira neradoval, pak se divil

Většinou to bývá doména spíš hromadných sprintů, že občas se v cíli vítěz neraduje, protože si není jistý, že opravdu vyhrál. Při průjezdu jediného cyklisty je to spíš rarita. Ale stane se. V neděli to předvedl v 9. etapě na Giro d´Italia Egan Bernal. Při prvním zisku etapy na Grand Tour v kariéře je to trochu pech, když to patřičnými gesty jezdec neoslaví. Jenže Kolumbijec při protnutí cílové pásky nevěděl, že může jásat.

Také vám při dojezdu nedělní etapy přišlo zvláštní, že Egan Bernal cílem jen projel, vypnul svůj komputer a tím to haslo? Bez vztyčení rukou, bez výkřiku nebo alespoň úsměvu. Prostě nic! Jenže není to tím, že by byl vítěz Tour de France 2019 takový studený psí čumák.

„Vlastně jsem nevěděl, že jsem vyhrál, když jsem projel přes cílovou čáru. Myslel jsem si, že před námi ještě někdo byl,“ vysvětloval pak už s úsměvem od ucha k uchu čtyřiadvacetiletý závodník.

Když vjel na náročný šotolinový úsek v závěru nedělní 158 kilometrů dlouhé etapy, uzavřel se prý do svého vlastního světa. „Soustředil jsem se na to, abych jel, co jen to půjde.“ Dodal pak muž, který dost možná ani nevnímal dvojici soupeřů, kolem kterých cestou proletěl tak, že jeden z nich dokonce zavrávoral.

Brzy po projetí cílem se ale naštěstí o svém počinu Bernal dozvěděl. „Když jsem si uvědomil, že jsem vyhrál, byl to opravdu hodně emotivní moment. Toto vítězství patří především týmu, který mi věřil. Já sám jsem si totiž nebyl jistý tím, že bych mohl vyhrát, ale oni mi řekli: Máš na to!“

Součástí vůbec prvního etapového vítězství na podnicích Grand Tour, tedy třítýdenních etapových závodech, pro něj je růžový dres pro lídra Gira a také ten bílý pro vedoucího závodníka kategorie do 25 let.