Blázen! Brutální vrchol Zoncolan vyjel dvakrát. Jako poděkování parťákovi

Mnohé ještě teď zabolí nohy, když si vzpomenou, jak v sobotu museli vyjet na neskutečně náročný Monte Zoncolan. Jednou to všem stačilo. I když není to vlastně pravda. George Bennett vyjel část brutálního kopce dvakrát. Chtěl tím poděkovat týmovému parťákovi za to, jak se kvůli němu obětoval v denním úniku, což Bennett nedokázal přetavit v úspěch. Kolegovi se tak snažil pomoci, aby stihl časový limit a nemusel Giro opustit.