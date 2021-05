Pokuty cyklistů: Sagan zastrašoval, jiný zval na rande. Kdy sudí chybovali?

Tisíc švýcarských franků musel zaplatit slovenský cyklista Peter Sagan za to, že podle rozhodnutí sudích zastrašoval v čele pelotonu soupeře. Stalo se tak na letošním Giro d´Italia. Na stejném závodu se dostal do ohrožení minutovou penalizací kvůli odhození odpadků Joao Almeida. Rozhodčí se však v jeho případě spletli a trest proto odvolali. Před čtyřmi lety si zase Victor Campenaerts vysloužil trest za pozvání na rande. Co se na tom komisařům nelíbilo?

Po každé etapě vícedenních závodů či po těch jednorázových vydávají rozhodčí komuniké, v němž jsou uvedeny všechny peněžní pokuty a penalizace, které za závod cyklistům, sportovním ředitelům či týmům udělili. Často se tam objevují pokuty závodníkům a sportovním ředitelům řídícím týmový vůz za to, že se nepřiměřenou dobu cyklista vezl za autem, čímž získal výhodu. Starým známým prohřeškem je také nevhodné chování, za které bývá označováno močení na veřejnosti.

Občas se v těchto záznamech ale najdou perličky. Dá se mezi ně zařadit i letošní trest pro slovenskou hvězdu Petera Sagana, který se měl v 18. etapě dopustit zastrašování soupeřů. Konkrétně se podle všeho jednalo o to, že ve snaze zabránit dalším jezdcům dostat se do úniku, měl jednomu z nich dvakrát vjet do trati, navíc měl některému ze soupeřů také něco říct. Majitel maglia ciclamino, tedy dresu pro lídra bodovací soutěže, se k tomuto nevyjadřoval, jeho šéfové se vůči nařčení ohrazovali.

Ať už to bylo, jak to bylo, dostal Sagan pokutu 1000 švýcarských franků (zhruba 23 tisíc korun) a také mu bylo strženo 50 bodů v žebříčku UCI (Mezinárodní cyklistické unie).

Úsměv na tváři pak vyvolá sankce pro Victora Campenaertse, vítěze jedné z etap letošního Gira, kterou byl potrestán na stejném závodu před čtyřmi lety. Tehdy etapu končil mezi posledními, a když protínal cílovou čáru, narovnal se na svém kole, aby byl vidět na jeho holé hrudi nápis: Carlien Daten? Volně přeloženo: Carlien, půjdeš se mnou na rande?

Toto, pro některé romantické gesto, vyhodnotili rozhodčí jako „chování, které poškozuje pověst cyklistiky“ a udělili za něj belgickému časovkáři pokutu 100 švýcarských franků. Campenaertsovi se tak první schůzka trochu prodražila.

Victor Campanaerts vítězstvím zval na rande, čímž prý poškodil dobré jméno cyklistiky • Foto Twitter

Už v dřívějších letech se také velmi často pokutovalo odhazování lahví na pití. Od 1. dubna tohoto roku platí v této oblasti ještě přísnější pravidla. Ta byla při jejich zavedení ještě mnohem krutější, třeba Michael Schär byl za odhození bidonu fanouškům, kteří stáli u trati, diskvalifikován z monumentu Kolem Flander.

Po tomto krutém vyloučení se ozvala řada cyklistů, kritiku si UCI vyslechla ze všech možných stran, a tak došlo ke zmírnění pravidla. Na jednorázovkách po prvním porušení pravidla o odhazování odpadků následovalo varování v podobě pokuty a stržení UCI bodů, po druhém odhození odpadků mimo zónu k tomu určenou pak přichází diskvalifikace.

Na etapových závodech po prvním prohřešku následuje pokuta a ztráta UCI bodů, při druhém minutová penalizace a při třetím pak diskvalifikace. V případě, že rozhodčí mohou usvědčit konkrétního závodníka, jdou sankce za ním, pokud ne, pokutu dostává tým.

Jenže může dojít i k záměně cyklistů. Tak jako se to stalo v případě Portugalce Joaa Almeidy. Ten se po třetí etapě letošního Gira dozvěděl, že za odhození odpadků mimo zónu dostává „první varování“. Muž, který loni na italské Grand Tour vezl 15 dní růžový dres, se ale ohradil, že on nikde takto odpadky nezahazoval. „Jsem v první desítce pořadí, vím, že mě kamery neustále sledují, takže si to pořádně hlídám,“ namítal.

Rozhodčí také nakonec svůj verdikt odvolali. Údajně si měli splést Portugalce vezoucího číslo 92 s jeho týmovým kolegou Faustem Masnadou s číslem 97.