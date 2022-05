Časovku na Giru nečekaně vyhrál Yates, celkově dál vede Van der Poel

V průběžném pořadí vede Van der Poel, který zatím prožívá skvělý debut na Giru, o jedenáct sekund před Yatesem. Devětadvacetiletý Brit si připsal druhé časovkářské vítězství v kariéře po úspěchu na závodě Paříž-Nice v roce 2019 a potvrdil, že bude patřit k favoritům 105. ročníku italské Grand Tour.

„Mám velkou radost. Moc jsem to nečekal, ale beru to,“ uvedl Yates, který by si rád vynahradil zklamání z roku 2018. Tehdy na Giru třináct dní vedl, než odpadl v horách a skončil jednadvacátý. „Ještě nás toho čeká spoustu. Dneska si to užiju, ale myslím tady na víc,“ prohlásil jezdec australské stáje BikeExchange-Jayco.

Ekvádorec Richard Carapaz, považovaný za hlavního favorita závodu, obsadil na trati lemované davy diváků 19. místo s mankem 28 sekund na vítěze. V celkovém pořadí je patnáctý a ztrácí 35 sekund na Van der Poela.