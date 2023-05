Hirt o Giru pro lídra: Forma musí být, jako když jedu na sebe. Proč řeší váhu?

Už tak nějak patří k sobě. Jan Hirt a Giro d´Italia. I teď v sobotu nastoupí český cyklista na start. Bude to už za čtvrtý tým, ovšem teď má Soudal-Quick Step ve svých řadách jednoho ze dvou největších favoritů. Po minulém ročníku, kdy Hirt vyhrál etapu a celkově skončil šestý, se vrátí do role pomocníka, kterou už si také dřív vyzkoušel. „Asi to bude podobné, jako když jsem předtím jezdil pro Lópeze, tam byl taky tlak, stres,“ tuší český vrchař.

Chystáte se na start svého šestého Giro d´Italia. Změnilo se od vaší první účasti v roce 2017 nějak a změnil se od té doby Jan Hirt?

„Spíš obecně je jiné závodění. Každý rok se jezdí rychleji. Ale jinak je to pořád pěkný závod, organizace je dobrá. Vždy je to poskládané tak, že poslední týden je nejtěžší, to se asi nikdy nezmění.“

A co u vás? Jak jste se oproti roku 2017 závodně posunul?

„Prošel jsem si všechno. V roce 2017 jsem tam byl nováček, nevěděl jsem, co od toho čekat, jak to dopadne. Bylo to fajn, zajel jsem nějaký výsledek (12. místo celkově). Pak jsem si prošel pozicí, že jsem tam pro někoho pracoval, a také tím, kdy jsem jel sám na sebe.“

Na který rok vzpomínáte nejraději?

„Určitě na ten minulý, kdy se mi zadařilo. Na příjemné věci se vždycky vzpomíná nejlíp. Ale i první Giro bylo pěkné. Jenže přeci jen vítězství a být v Top 10 bylo i nejvíc, co jsem tušil, že jsem schopný dokázat. Nikdy jsem si nemyslel, že to vyhraju celkově, takže loňský rok bylo mé maximum, a vyšlo to.“

Po loňsku, kdy jste jel na vlastní výsledek, se teď vracíte do role domestika, ve které už jste taky byl. Ovšem tentokrát to bude pro jednoho z hlavních favoritů. Jaká je to pozice?

„Asi to bude podobné, jako když jsem předtím jezdil pro Lópeze, tam byl taky tlak, stres. Jel o pódium. On rozdíl mezi pódiem a vítězstvím není tak velký. Ale samozřejmě teď Remco je mistr světa, vyhrál poslední Vueltu. Navíc je to mezi Remcem a Primožem Rogličem, ti jsou trochu jinde než ostatní, takže na týmu bude větší zodpovědnost v průběhu závodu.“

I letos jste se před Girem připravoval v Kolumbii. Jak těžké bylo přesvědčit nový tým, aby vás tam pustili?