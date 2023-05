Česká senzace na Giru! Vacek dojel v horách z úniku druhý: Jako vítězství

O velké napětí se českým fanouškům cyklistiky postaral v první horské etapě letošního Giro d´Italia Karel Vacek. Závodník, který se do sestavy svého týmu Corratec dostal až na poslední chvíli, se sedmý den třítýdenního etapového klání propracoval do úniku. V závěrečném souboji tří mužů nestačil jen na Davida Baise. Čech, jenž v juniorech porážel i Remca Evenepoela, však nesmutnil. „Je to pro mě jako vítězství,“ hlásil.

Tohle je velký příběh o sportovní houževnatosti a postavení se na nohy i po těžké ráně v osobním životě. Mohl sice dopadnout ještě lépe, kdyby Karlu Vackovi zbylo o trochu víc sil a v závěrečném tvrdém stoupání dokázal porazit oba své soupeře. V případě Davida Baise se mu to nepovedlo, nicméně dvaadvacetiletý cyklista byl i s druhým místem hodně spokojený.

„Jsou to už čtyři roky, kdy jsem zažíval podobné pocity. I teď jsem chtěl bojovat o vítězství, jako jsem tehdy sváděl boje s Remkem Evenepoelem,“ hlásil v cíli plynulou italštinou starší z cyklistické bratrské dvojice Vacků.

„Chtěl jsem jít do denního úniku, to se povedlo a v tuhle chvíli jsem spokojený,“ pokračoval.

Skupina uprchlíků, do které se propracoval také Čech ve fialovém dresu týmu Corratech-Selle Italia, se odpoutala už po šesti kilometrech a čítala čtyři muže. Nikdo další výraznou snahu dostihnout tento kvartet neukázal, čehož asi v závěru mnozí litovali. V etapě dlouhé 218 kilometrů ale asi příliš nevěřili, že by denní únik měl šanci na úspěch.

V průběhu odpoledne, a hlavně pak v závěrečném, hodně dlouhém stoupání, které mělo téměř 45 kilometrů, se ale stále víc ukazovalo, že naděje je poměrně vysoká. Tou dobou už se skupinou Simone Petilli, Davide Bais a Karel Vacek nebyl Eritrejec Henok Mulubrhan, který tempu nestačil.

Když uprchlíci přejeli stoupání druhé kategorie Calascio, které bylo prvním vrcholem pětačtyřicetikilometrového stoupání, dalo se už skoro říci, že o vítězství se opravdu poperou Vacek a spol. Týmu DSM stačilo, že náskok Petilliho, který nejvíc hrozil jejich lídrovi Andreasi Leknessundovi, že jej vysvleče z růžového dresu, stáhli tak, aby maglia rosa bez problémů udrželi.

Pak už se v pelotonu žádné velké akce nekonaly a favorité projeli cílem 3:10 minuty za vítězem.

Nejdřív se zdálo, že by jím mohl být Petilli, který se v posledních třech a půl kilometrech pokusil o několik nástupů. V těchto chvílích začal Vacek za ním a Baisem zaostávat, ale konstantním tempem vždy soupeře dojel a poté se na nějakou dobu usídlil na špici. Bylo to právě kvůli tomu, že si jel své konstantní tempo, zatímco zbylé duo za ním vyčkávalo.

Až 150 metrů před páskou se v nejstrmějším stoupání v zatáčce zvedl Bais a bylo jasné, že si jede pro vítězství. Vacek se sice ještě snažil s tímto stavem něco udělat, ale už to bylo marné. Cílem projel druhý 9 sekund za Baisem, který udělal nesmírnou radost šéfovi své stáje Eolo Kometa Albertu Contadorovi.

Ačkoliv nevyhrál, i tak se Vacek v cíli usmíval. „Bylo to teď pro mě těžké období. Vloni jsem skoro chtěl přestat závodit na kole. Ani teď to nebylo úplně snadné, jsme rád, že jsem dostal důvěru, i když to bylo až na poslední chvíli. Tohle je pro mě jako vítězství,“ vyprávěl Karel Vacek.

Připomněl tak jednak těžké období, kdy kvůli nástupu otce do vězení psychicky strádal, což se podepsalo i na jeho cyklistických výkonech (rozhovor s bratry Vackovými čtěte ZDE>>>). U mladíka, který byl v juniorech považován za obrovský talent a několikrát v závodech porazil i Evenepoela, největšího favorita tohoto Gira, to byl velký zásah do rozbíhající se kariéry. Ze všeho se ale dostal a na kole se mu opět začíná dařit, což páteční 7. etapa, první horská tohoto ročníku italské Grand Tour, potvrdila.

Všichni favorité dojeli do cíle v jednom balíku, na průběžném pořadí se tak u nich nic nemění. Vacek se v něm posunul o 44 míst a patří mu tak teď 88. příčka. Nejlepším Čechem zůstává Jan Hirt na 60. místě.