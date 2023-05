Počasí komplikuje Giro. Horská etapa bude kvůli dešti a zimě výrazně kratší

Už podruhé museli organizátoři změnit náročnou pětihvězdičkovou 13. etapu do Crans Montany. Ze 199 kilometrů, které měli cyklisté jet, zůstává jen závěrečných 75. Po neutrálním startu tak závodníci nasedli do autobusů, které je převezou pod stoupání Croix de Coeur. Přání jezdců však bylo jiné než konečné rozhodnutí organizátorů.

Deštivé a chladné počasí nejen na startu v Borgofranco d´Ivrea, ale především na vrcholcích hor přinutilo pořadatele Giro d´Italia výrazně zkrátit páteční horskou pětihvězdičkovou etapu, která měla ukázat, jak se bude italská Grand Tour dál vyvíjet.

Už dřív museli kvůli velkému množství sněhu a hrozícím lavinám zrušit přejezd přes vrchol Velkého Svatobernardského průsmyku. Ovšem co nakonec z této etapy zůstalo, nad tím cyklistický fanoušek smutní. Pro samotné aktéry Gira jde však o rozumný kompromis. Už tak jich totiž velká spousta musela závod kvůli nemocem opustit.

Po neutrálním startu, kdy cyklisté projeli městem, nasedli do týmových autobusů, ve kterých absolvují zhruba 120 kilometrů, než zase nasednou na své bicykly, aby se pustili do zápolení v horách, které by mělo začít po druhé hodině odpoledne. Ani tak to pro ně ale nebude nic příjemného.

Trasa třinácté etapy byla velmi výrazně zkrácena (pro podrobnosti rozklikněte) • Foto Giro

Na Croix de Coeur hlásí předpověď zhruba tři stupně Celsia, v čas startu etapy tam i poprchávalo.

Podle informací ze zákulisí závodníci prosazovali, aby se jelo na San Bernardo, Croix de Coeur se pouze podjelo a pokračovalo se na závěrečné stoupání do Crans Montany. Organizátoři však rozhodli, že to tak nebude, protože jsou tam zavřené silnice. Nakonec tedy dospěli ke kompromisu.

Důvod, proč závodníci nechtěli jet na Croix de Coeur, je ten, že v mokru je tam poměrně nebezpečný sjezd.

Kompromis tak znamená, že místo tří kopců absolvuje peloton dva z nich a místo 199 kilometrů (původně 207 km) se pojede jen 74,6.

„Už od čtvrtka tady byla velká debata. Myslím, že je to dobré rozhodnutí. I tak bude etapa těžká, protože zima je příšerná. V tuto chvíli je zde spousta závodníků nemocných, a pokud bychom ji jeli podle původního plánu, spousta kluků by to odnesla a kdo ví, kolik lidí by dojelo do Říma,“ komentoval pro Eurosport situaci současný lídr závodu Geraint Thomas.

„Začínáme hned do kopce, takže předpokládám, že se bude hodně nastupovat. Je důležité zdolat první stoupání a pak je to dojezd na kopec, kde se bude bojovat o celkové pořadí. Takže myslím, že únik dnes bude, ale vítěz vzejde z hlavní skupiny, čekáme velký souboj týmů na celkovou klasifikaci,“ dodal zkušený Velšan.

I po zkrácení čeká cyklisty velmi náročný den, hlavně stoupání na Croix de Coeur je hodně prudké. Jeho délka je 15,4 km a průměr stoupání 8,8 %, přičemž maximum pod vrcholem dosahuje k 13 %.