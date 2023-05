Turbulentní Giro: covid, pády, zkrácená etapa, převlékání. Až teď se rozhodne

Jeho kariéra už čítá pěknou řádku let. Geraint Thomas je i vítězem Tour de France z roku 2018. Ale růžový dres minulé úterý oblékl vůbec poprvé. Hlavně díky excelentnímu výkonu ve druhé časovce. Když pak Remco Evenepoel odevzdal pozitivní test na koronavirus, spadl mu tento poklad nečekaně do klína. Stejně neočekávaně o něj ale v sobotu v „přejezdové“ etapě přišel, když peloton nechal úniku až příliš velký náskok a Bruno Armirail v cíli ještě chvíli nechápal, co se to přihodilo. Francouz z týmu Groupama-FDJ v růžovém nastoupí i v úterý. Nejspíš naposled.

Počasí jako v Itálii? To nechcete

Při Giru závodníci počítají s tím, že jakmile dorazí do Alp, čekají je tam nízké teploty. Jenže letos to neplatí jen o horách. Ošklivé počasí, do kterého byste normálně cyklistu nevyhnali, bylo až do tohoto víkendu téměř na denním pořádku. Kvůli velké zimě a vytrvalému dešti sáhli pořadatelé v pátek ke kroku, jenž dělají velmi neradi. Etapu do Švýcarska zkrátili ze 199 na necelých 75 kilometrů. Jezdci, kteří to prosazovali, si pak slízli solidní porci kritiky. Když Geraint Thomas dostal dotaz na to, proč ji nejeli celou a že v 80. a 90. letech se to nestávalo, jen se pousmál a odvětil: „Tehdy se děly jiné věci, které se dnes už nedějí.“