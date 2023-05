Thomas opět v čele Gira! Souboj o etapové prvenství ale prohrál

Třetí projel po 203 kilometrech cílem na Monte Bondone slovinský favorit Primož Roglič s odstupem 25 sekund. Stejná pozice mu patří v celkové klasifikaci, na Thomase má manko 29 sekund.

Britský jezdec vysvlékl z růžového trikotu Francouze Bruna Armiraila, který se stal překvapivým lídrem Gira po sobotní 14. etapě. Ve zbytku závodu se Thomas musí obejít bez důležitého pomocníka Pavla Sivakova, jenž dnes odstoupil kvůli následkům zranění po pádu v 11. etapě.

„Dnes to bylo hodně těžké, spousta kopců. Mám radost, jak to dopadlo. Almeida byl ve spurtu lepší. Nepřekvapil mě. Je to výborný jezdec a velký soupeř v boji o růžový trikot,“ řekl Thomas, jenž ve čtvrtek oslaví 37. narozeniny a může se stát nejstarším vítězem Gira. Překonal by Itala Fiorenza Magniho, který v roce 1955 vyhrál v 34 letech.

Almeida jel v roce 2020 při svém debutu na Giru přes dva týdny v růžovém trikotu a celkově skončil čtvrtý, etapu ale vyhrál až dnes. „Je to pro mě mimořádné vítězství. S Thomasem jsme spolupracovali, abychom něco najeli na Rogliče, ale mým hlavním cílem bylo vyhrát. Snažím se den po dni zlepšovat, co nejlépe to půjde,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Portugalec.

Po náročném dnu s pěti stoupáními čeká ve středu peloton „odpočinková“ etapa, během níž sjede k Jaderskému moři. Cíl bude po 197 kilometrech v Caorle.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 16. etapa (Sabbio Chiese - Monte Bondone, 203 km):

1. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) 5:53:27, 2. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) stejný čas, 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 4. Dunbar (Ir./Jayco-AlUla) oba -25, 5. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -1:03, 6. Van Wilder (Belg./Soudal-Quick-Step) -1:16, ...116. K. Vacek (ČR/Corratec-Selle Italia) -46:55.

Průběžné pořadí:

1. Thomas 67:32:35, 2. Almeida -18, 3. Roglič -29, 4. Caruso (It./Bahrajn Victorious) -2:50, 5. Dunbar -3:03, 6. Kämna (Něm./Bora-hansgrohe) -3:20, ...95. Vacek -2:56:19.