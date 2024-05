Na Giru se jede o druhý flek, vítěz už před startem. Češi i časovka do kopce

Zeptejte se v cyklistickém světě kohokoliv, kdo letos vyhraje Giro d´Italia, odpověď bude prakticky vždy stejná – Tadej Pogačar. Pětadvacetiletá superstar je za normálních okolností jasným favoritem. Jenže co jsou na italské Grand Tour s nevyzpytatelným počasím normální okolnosti? Je však jasné, že do dnešní úvodní etapy vstupuje Slovinec jako jednoznačné číslo jedna, i když na dresu bude mít 191. Najdou se ovšem i vyzyvatelé. A v některé z etap jej chtějí udolat i Češi.

Má před sebou první půlku náročné mise s názvem double Giro-Tour. A Tadej Pogačar se takových výzev nebojí, naopak je vyhledává. Mohl se už na začátku sezony zaměřit na to, aby po dvou letech konečně zase porazil Jonase Vingegaarda na Tour de France a získal třetí triumf do sbírky. Jenže to mladému Slovinci nestačí. On se chce zapsat do dějin.

Proto si jako sezonní cíl stanovil kousek, který se zatím povedl v dějinách jen sedmi cyklistům. Tím posledním byl Marco Pantani v roce 1998.

Na Giro d´Italia zavítá Pogačar ve své kariéře vůbec poprvé. Dosud startoval na španělské Vueltě v roce 2019 a v letech 2020-23 na Tour de France. V žádném roce zatím neabsolvoval dva podniky Grand Tour. To má v plánu až letos. Podle něj i týmu k tomu uzrál čas.

Dvojnásobný vítěz Staré dámy obdivoval Giro už jako malý chlapec. V žákovských kategoriích jezdili ze Slovinska do Itálie na četné závody. A před deseti lety jeden takový spojili i s diváckou návštěvou Corsa Rosa. K jejich velké radosti tehdy slavil etapové vítězství krajan Luka Mezgec.

„Bylo to jako sen vidět Giro a slovinského jezdce zvítězit v etapě. Pak jsme šli, jako to děti dělávají, poprosit závodníky o týmové lahve. To je moje speciální vzpomínka,“ prozradil Pogačar v Turíně před startem 107. ročníku.

Na Giru, i s ohledem na dosavadní výsledky v sezoně, je považován za jednoznačného favorita. Na kontě má deset závodních dnů a v šesti z nich slavil výhru. „Jestli se mu nic nestane, nespadne, neonemocní nebo něco nečekaného, tak se závodí o druhé místo. To je logické,“ uvědomuje si i Jan Hirt, jeden z dvojice českých zástupců v letošní italské Grand Tour. Ten doufá v šanci probojovat se do úniku a vyhrát etapu.

Je jasné, že pokud se Pogačar rozhodne i tady sbírat etapová vítězství, budou to mít soupeři těžké v klasikářských dnech i v těch nejtěžších horských. Jenže zda tomu tak bude, ovlivňuje hned několik faktorů. V první řadě je třeba brát v potaz ohromnou náročnost úkolu, jenž si stanovil, tedy double Giro-Tour. Po Pantanim se o to pokoušelo hned několik závodníků, včetně Chrise Frooma. A všichni pohořeli.

„Stále jsem hodně daleko. Vím, že jiní to zkoušeli a neuspěli. Musíte začít Giro v dobré formě, vyhrát ho, pak začít v dobré formě Tour a vyhrát ji. Bude to pekelně těžká práce. Vezmeme to krok za krokem a doufáme, že to zvládneme,“ prohlásila hlavní hvězda týmu UAE Emirates.

Hrozí nachlazení i pády

Dalším faktorem jsou nepředvídatelné věci, které zmínil Hirt. Květnové Giro umí ukázat vlídnou tvář, ovšem zvládá být i pořádně nepříjemné. Velký vliv na to má počasí zejména na alpských vrcholcích, i když pršet může kdekoliv. Hrozí tedy nachlazení a také pády.

A pak jsou zde soupeři. Nikdo nebude chtít růžový dres Slovinci přenechat úplně „zadarmo“. Největším vyzyvatelem je Geraint Thomas s týmem Ineos Grenadiers. Sedmatřicetiletý Velšan už mnohokrát ukázal, že nepatří do důchodu. Loni ho o triumf připravil Primož Roglič až v předposlední etapě při náročné horské časovce.

Thomas rozhodně odmítá připustit si myšlenku, že s příjezdem Pogačara na Giro se jede jen o druhé místo. „Určitě si nemůžete myslet, že první místo je ze hry. Když už nic, tak to z nás snímá tlak, protože všichni očekávají, že vyhraje Tadej. Nepředpokládají, že někdo z nás něco dokáže. Ano, bude to jiný závod než loni. Ale pro nás bylo hlavní dostat se sem ve skvělé kondici a dělat svou práci,“ řekl vítěz Tour de France z roku 2018. I on má letos na programu dvojboj Giro-Tour.

„Očividně je to těžký úkol, protože je to fenomenální cyklista, nedávno jsem řekl, že jeden z největších vůbec. Ale my si tuto výzvu užíváme,“ dodal Thomas.

Právě on je jedním z větších soupeřů a nebojí se o tom mluvit. Faktem je, že pokud by v těžkém kopci došlo k přímému poměření sil Pogačara s Thomasem, měl by o dvanáct let mladší jezdec jednoznačně navrch. Jenže pokud by Slovinec z jakéhokoliv důvodu trpěl, jako už se to párkrát stalo, dokáže „diesel“ Thomas nahnat potřebný čas. Cyklistická světová jednička má sice k sobě silný tým, jenže také Ineos přijíždí s vynikajícím výběrem, který tvoří například Filippo Ganna, Thymen Arensman, Jhonatan Narvaez a další.

Pogačar a Thomas se tak jeví jako dva největší soupeři, do hry však může tradičně vstoupit i někdo nečekaný.

Co sledovat na Giru 2024:

Dva Češi

Tuzemský fanoušek chce vždy především vědět, kterým krajanům bude moci fandit. Letos jsou jimi jezdci týmu Soudal-Quick Step Josef Černý a Jan Hirt. Oba už dokázali na italské Grand Tour vyhrát etapu, každý je ale úplně jiným typem jezdce. Černý bude k vidění především v rovinatých a zvlněných dnech, Hirta zase sledujte v horách.

Časovka do kopce

Po loňské brutalitě v podobně časovky s dojezdem na Monte Lussari si organizátoři nenechali ujít příležitost poslat závodníky alespoň v jedné z dvojice časovek do kopce. Stane se tak hned v té první, konkrétně jde o 7. etapu příští pátek. Sice se nepojede na žádnou horu, v posledních šesti kilometrech se však jen stoupá, a to místy dost prudce.

Mortirolo opět v akci

Organizátoři jej sice zařadili až dodatečně poté, co švýcarské úřady nepovolily vstup na své území, ale je tam. Mortirolo. Pro Jana Hirta hora osudu. Český cyklista potvrdil, že je rád, že se právě toto stoupání koná. Naposledy se zde jelo před dvěma lety a právě tehdy rodák z Moravské Třebové slavil první etapové vítězství na svém oblíbeném závodu.

Jízda po šotolině

Jakékoliv zpestření vítané. Alespoň z pohledu pořadatelů a hlavně diváků. Letos budou na trase šesté etapy zařazeny dva sektory ze slavné klasiky Strade Bianche a k tomu jeden zcela nový. Nikdo z toho asi není víc nadšený než Tadej Pogačar, který letos na toskánském štěrku slavil vítězství po neskutečném 80kilometrovém sólu.