Hirta si hlídá i Ineos. Kam až to na Giru vytáhne? Doufá ve velký únik

Na Giro d´Italia si přivezl skvělou formu. Oproti předchozím vystoupením se už od prvního týdne držel v popředí. Přitom Jan Hirt byl vždy známý tím, že až ve třetím týdnu ukáže naplno, co v něm je. Jenže přítomnost Tadeje Pogačara na 107. ročníku nabořila všechny dřívější zvyklosti. A tak se Čech, jenž je nyní desátý se ztrátou sedmi minut na druhou příčku, zatím nedostal do pořádného úniku.

Na letošní italské Grand Tour si rozhodně nemůže český fanoušek stěžovat, že by neměl komu fandit. Ve středeční etapě navíc Jan Hirt i útočil, a to chtějí příznivci cyklistiky vidět.

Poslední sezony nejlepší český vrchař na toto Giro d´Italia přijel s opravdu výbornou formou. Opět se připravoval v Kolumbii, což se mu už několikrát osvědčilo. Jako třeba před dvěma lety, kdy slavil i etapový triumf. Tentokrát je ale vidět už od prvního týdne, jak je na tom dobře. Dokazuje to jeho přítomnost ve skupině největších favoritů až do závěrečných metrů ve všech důležitých etapách. Což se pak odráží i na jeho postavení v průběžné klasifikaci.

Po prvním bloku mu patřila 10. příčka se ztrátou 5:53 minuty na Tadeje Pogačara, s nímž se ale nikdo v tomto závodě nesrovnává. Za pódiem zaostával zhruba o tři minuty.

Stejné umístění drží i nyní po těžkých horských zkouškách. Navíc to dopracoval tak daleko, že jeho vytáhlou postavu v modrém dresu s číslem 133 si soupeři už bedlivě hlídají. V minulém týdnu se snažil i v etapě, která nebyla horská, propracovat do velké skupiny uprchlíků. Jenže když to zaregistroval tým dsm-firmenich PostNL, jejichž lídra Romaina Bardeta v pořadí ohrožoval, začal nizozemský tým mohutně únik dohánět.

Stejně tak ve středeční etapě. Tam ve stoupání pomáhal dokonce i hvězdný Julian Alaphilippe, aby se český vrchař dostal před hlavní skupinu a získal na nejbližší soupeře nějaký čas. Tentokrát byl proti dokonce celek Ineos Grenadiers, na jejichž lídra Gerainta Thomase ztrácel Hirt šest a půl minuty a na šestého Thymena Arensmana tři a půl. Zase z toho nic nebylo.

Slabinou 181 centimetrů vysokého a zhruba 62 kilogramů vážícího Hirta jsou časovky. V těch také několik minut ztratil, ovšem žádná už na programu až do konce Gira není. Nevýhodou je také menší dynamika v nástupech. Proto je pro něj lepší dostat se do početnějšího úniku, z nějž budou soupeři v náročném horském terénu postupně odpadat. Protože jeho obrovskou výhodou je velká výdrž.

„Vyhovují mi těžké etapy, kde postupně dochází k eliminaci ostatních závodníků,“ říká sám Hirt.

Vzhledem k tomu, že ve většině týmů, ve kterých doposud působil, prakticky neměl velkou podporu vlastního celku, je logické, že musí spoléhat právě na slabiny soků.

Je ale otázkou, kam to s takovou taktikou a aktuálním rozdělením pozic může ještě vytáhnout. Horská etapa je na programu už jen jedna v sobotu, a v té se budou chtít ukázat ti, kteří bojují o pódium. Tedy tým Ineos Grenadiers a z Bory-hansgrohe Daniel Felipe Martínez. Hirtovou nadějí je únik. Jenže nechají tito velcí hráči, ale třeba i Čechovi nejbližší konkurenti právě jeho ujet?

Pokud by to týmy z pódia kontrolovaly na přijatelném odstupu, nemusel by jim Hirt vepředu vadit. Jenže třeba Movistaru, který udával tempo v úterní zkrácené etapě, a který má Einara Rubia na 8. příčce 1:11 minuty před Hirtem, určitě ano. Třiatřicetiletý Čech tak musí doufat ve velký únik, ve kterém se „ztratí“.

Hirt v posledních horských etapách