Český specialista na Giro Hirt má jasno: Být záložní lídr? Raději další etapu

Bude to jeho už osmé Giro d´Italia. A Israel-Premier Tech bude pátý tým, se kterým na něj český vrchař Jan Hirt pojede. Dvakrát skončil v TOP 10, na svém kontě má i jednu vyhranou etapu. Tehdy se jelo přes jeho osudnou horu Mortirolo, která je v itineráři i teď. A Hirt má v hlavě další pokus o etapové prvenství. Ale bude to tady, nebo v jiné etapě? „Na Mortirolu asi ne, protože je moc daleko od cíle,“ prozradil v rozhovoru pro iSport.

Díky unikátnímu startu v Albánii rozjedou cyklisté svou pouť na Giro d´Italia už v pátek. V dalším týdnu už ale budou závodit na italském území, kde nebudou ani tentokrát chybět výzvy pro elitního vrchaře Jana Hirta. Aby měl hlavně ve druhé polovině, kdy přijdou na řadu alpská stoupání, dobrou formu, absolvoval i tentokrát trénink v Kolumbii. Stejně jako třeba v roce 2022, kdy na Giru vyhrál etapu. „Myslím si, že na tom nejsem špatně, i váhu mám dobrou,“ řekl Hirt den před startem závodu.

Jaké jsou vaše první dojmy z Albánie?

„Jsou tady trochu pozadu, možná jako 30 let zpátky u nás, i když tu dobu si moc nepamatuju. Je to tu takové divoké.“

Takže bude nutné v těchto etapách být neustále ve střehu?

„Určitě, ale tak to je vždycky. Začátky takové bývají kdekoliv na Giru i na Tour. Silnice na závod by snad měly být lepší, než po jakých jsme tu jezdili v tréninku. Budou třeba kvůli Giru čerstvě udělané. Ale pozor bychom si museli dávat i jinde.“

Co říkáte na starty Grand Tours v zahraničí?

„Záleží, kde to je. Organizátoři si z toho dělají byznys. Kdo nejvíc nabídne, ten je dostane.“

A že je závod o den delší a vyžaduje další volné pondělí na přesun, to vám nevadí?

„To problém není. Musíte se přizpůsobit. Pokud chcete být součástí tohoto kolotoče, stejně nemáte na výběr. Je zbytečné se tím stresovat. Mně osobně je to celkem jedno. Pro nás závodníky je to určitě menší problém než pro pracovníky týmu, kteří pak musí spát na trajektu při přejezdu do Itálie.“

Jde o relativně kopcovitý start. Alberto Contador chválí, že tyhle rozdílové etapy omezí napětí v pelotonu, než kdyby se dvakrát třikrát spurtovalo. Souhlasíte s ním?

„Asi ano. I když kopec v první etapě nevypadá tak extrémně těžký, určitě by ho mohli přejet i někteří sprinteři. Třeba Lidl-Trek tam určitě pojede velké tempo na Madse Pedersena, aby to trochu očesali. Mohlo by to být klidně i těžší. Ale je to takhle asi lepší, loni v Turíně byly první dvě etapy také těžší a bylo to fajn.“

Kemp v Kolumbii? Slabší, ale...

Už tradičně jste na Giro přiletěl rovnou z tréninku v Kolumbii. Jak se po kempu cítíte?

„Dobře. Nevím, jak to bude v závodě, ale myslím si, že na tom nejsem špatně, i váhu mám dobrou. Jen jsem dlouho nezávodil.“

Na soustředění proběhlo všechno podle plánu?

„Víceméně. Jen jsem chvíli bral antibiotika, ale snad mě to neovlivnilo.“

Dají se porovnat data i s vašimi předchozími kempy v Kolumbii?

„Třeba oproti loňsku jsem podle dat malinko slabší, ale to může dělat i to, že tehdy jsme měli wattmetr od jiné firmy. Jsem o pár wattů níž, ale není to