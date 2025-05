Vacek znovu dotáhl Pedersena k výhře i růžovému dresu. Sám uhájil ten bílý

Zdá se, že papírové předpoklady na letošním Giro d´Italia zatím platí na sto procent. V první etapě se očekávala výhra Madse Pedersena – splněno. Sobotní časovka měla za favorita Joshuu Tarlinga, i zde naplněno do puntíku. A v neděli znovu všichni čekali, že sprinterský lídr celku Lidl-Trek bude chtít ovládnout etapu a vrátit se do růžového dresu. Nemýlili se.

I když někteří experti dávali šance i Pedersenovu českému parťákovi Mathiasi Vackovi. Ten nastoupil do třetí etapy v bílém dresu nejlepšího mladého závodníka Gira. Už před startem ale prohlašoval, že opět pojede ve prospěch zkušeného Dána.

Sportovní ředitelé americké sestavy stanovili do závodu jasnou taktiku, jejíž součástí bylo i to, aby jejich svěřenci ideálně až do posledního kopce příliš neplýtvali energií a v posledním stoupání odpárali co nejvíc potenciálních sprinterských rivalů. Mohli tak děkovat i celku Rad Bull-Bora-hansgrohe, že jim pomohl držet v podstatě ve dvou závodnících (Gianni Moscon a Jacopo Mosca) odstup denního úniku maximálně na třech minutách.

Plán? Poslední stoupání a vysoké tempo

„Plán ráno zněl, abychom jeli v posledním stoupání pravidelné, ale vysoké tempo, které budu schopný akceptovat a nepůjdu do červených čísel. Všichni členové týmu jeli skvěle i v předchozích kopcích, v tom závěrečném jsme jeli vysoké tempo. Ciccone s Vackem předvedli skvělý rozjížděcí vlak,“ pochvaloval si po etapě Pedersen.

Úplně bez komplikací to ale nebylo, někteří soupeři to Pedersenovi nechtěli nechat zadarmo. Třeba Tom Pidcock (Q 36.5), který 39 km před cílem vyrazil na čelo pelotonu. Okamžitě se ho ale chytil Ciccone a za ním hned i Vacek. Brit však nedokázal zrychlit, a tak brzy svou snahu vzdal.

Desetikilometrové klesání projeli jako první uprchlíci z Llogarasë (10,5 km, průměrný sklon 7,4 %) Lorenzo Fortunato a Pello Bilbao. Dvou skvělých vrchařů se ale Lidl-Trek obávat nemusel, do cíle totiž zbývalo ještě víc než 15 km po rovině, během kterých zhruba půlminutový náskok této dvojice peloton rychle smazal.

Marně jste pak ve zbytku pelotonu hledali, kdo by mohl vyzvat Pedersena v závěrečném sprintu, i když se o to několik cyklistů pokusilo. Bylo proto velmi důležité pro následnou výhru a zisk maglia rosa, že někdejšímu mistrovi světa Vacek, jenž drží bílý trikot, znovu sprint skvěle rozjel. Předtím se ale hodně obětoval i Ciccone, jenž by měl bojovat o celkovou TOP 10.

„Rozhodně to ukazuje něco o jeho charakteru i ambicích v dalších etapách. Nemůžu se dočkat, až dojedeme do hor, a tam mu to vrátím,“ nechal se slyšet Pedersen.

V pondělí je na Giru volno, cyklisté a ostatní členové týmů se totiž musí z Albánie přesunout na italské území, kde v úterý z Alberobella odstartuje čtvrtá etapa vedoucí do Lecce.

Giro d'Italia - 1. etapa (Drač - Tirana, 160 km):

1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 3:49:47

2. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech)

3. Aular (Ven./Movistar)

4. Rivera (Kol./Ineos Grenadiers)

5. Zambanini (It./Barhain-Victorious)

6. Oldani (It./Cofidis)

34. Vacek (ČR/Lidl Trek)

81. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) - všichni stejný čas

136. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -15:39.



Průběžné pořadí:

1. Pedersen 7:42:10

2. Roglič (Slovin./Red Bull Bora-hansgrohe) -9

3. Vacek -14

4. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) -21

5. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) -25

6. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -26

49. Hirt -2:36

132. Černý -26:45.