Nejdelší etapu Gira ovlivnil velký pád: Roglič v potížích, spadli i dva Češi

Z výhry v nejdelší etapě letošního ročníku Giro d´Italia se raduje sprinter Kaden Groves. To je ale jediné pozitivum, které se dá k tomuto dni říct. Zásadně byl totiž ovlivněn drsným pádem v pelotonu přibližně 70 kilometrů před cílem. Po něm skončila pouť Itálií pro zásadního pomocníka Primože Rogliče. Až vyšetření po etapě ukážou i to, jak to bude se dvěma českými cyklisty. V pořadí se nic nemění, protože etapa byla po pádu neutralizovaná a bojovalo se jen o výhru v ní.

Etapa dlouhá 227 kilometrů budila respekt už svou délkou, i když pro mnohé diváky to znamenalo, že velká část dne bude nejspíš nuda. Jenže závodníci neměli obavy jen ze samotné délky, ale také z nepříznivé předpovědi počasí, která hlásila déšť v cílové Neapoli.

Průběh byl od začátku v podstatě takový, jaký si favorité přáli, kdy po boji odjela pouze dvoučlenná skupinka Taco van der Hoorn a Enzo Paleni.

Jenže ve chvíli, kdy do cíle zbývalo 74 kilometrů, přišla situace, která zásadně ovlivnila celý zbytek dne, a dost možná i Gira. Na mokré silnici spadl Jan Tratnik, jeden z týmových kolegů Primože Rogliče, kterému nejspíš podklouzlo kolo. Jenže tím, že byl spíš v přední části pelotonu, způsobil potíže velké spoustě závodníků, hlavně pak jeho kolegovi z celku Red Bull-Bora-hansgrohe Jayovi Hindleymu, ale i některým favoritům celkového pořadí.

Zatímco většina jezdců se vrátila na svá kola, i když se značně potrhanými dresy a krvavými šrámy, Hindley stále seděl na zemi a nevypadal, že by se chtěl do závodu vrátit. Také se tak nestalo.

Odřeniny bude hojit třeba i Richard Carapaz, na zemi skončil i Adam Yates a podle všeho i v růžovém jedoucí Mads Pedersen. Ten ale nakonec bez potíží dojel vedle Mathiase Vacka do cíle, i když do spurtu se tentokrát nepouštěli a cílem projeli víc než tři minuty za sprintující skupinou.

S ohledem na to, že rozhodčí po nehodě závod neutralizovali, nic tento odstup neznamená. V šesté etapě se totiž počítá vítěz, ale neudělovaly se žádné bonifikační sekundy, body a všichni, kteří se dostali do Neapole, mají ve výsledkové listině stejný čas jako její vítěz Groves.

„Musíme poděkovat rozhodčím, kteří udělali to nejlepší rozhodnutí pro všechny. Silnice byly strašně kluzké. Nikdy to není hezké, když je třeba neutralizovat závod, ale někdy je potřeba to udělat. Silnice v Itálii u moře jsou strašně kluzké, je to jako na ledě, kolo se na tom nedá řídit. Mads se možná trošku praštil, ale byl na kole, tak snad to bude v pořádku,“ komentoval nepříjemnou etapu Jacopo Mosca, italský kolega Pedersena a Vacka z týmu Lidl-Trek. Český cyklista v bílém dresu nejlepšího mladíka se zřejmě pádu úplně vyhnul.

Vedle Hindleyho ukázala televizní grafika ve chvíli, kdy šel na ošetření do sanitky, odstoupení také Josefa Černého. Český jezdec celku Soudal-Quick Step měl tržnou ránu na levé noze. Po chvíli jej ale kamery zachytily opět na kole a objevil se i ve výsledkové listině.

Větší obavy však panovaly ohledně Jana Hirta. Český vrchař, který měl své umění ukázat hlavně v páteční etapě, se také ocitl na zemi, později kamery ukázaly, jak jej ošetřovali lékaři závodu, se kterými řešil pravou kyčel. Po chvíli čekání po konci závodu se ale i Hirtovo jméno ve výsledkové listině zobrazilo.

Poděkování rozhodčím za správný verdikt

Až podrobnější vyšetření nejen u těchto dvou Čechů ukážou, kdo nastoupí v pátek na start a bude moct v závodu pokračovat.

Závodníci se ale shodli na jednom: Musíme poděkovat rozhodčím za jejich správný verdikt.

„Došlo k velkému pádu, na zemi bylo opravdu hodně závodníků, navíc všichni bojovali, aby se vrátili na kolo. Takže kdybychom etapu nezastavili, bylo by to zásadní pro výsledek Gira. Když jsme viděli, jak prší ve zbytku trasy, rozhodli jsme se etapu neutralizovat,“ popisoval pak situaci ředitel Giro d´Italia Mauro Vegni.

„Komunikace se závodníky byla perfektní, nic nechtěli, jen se ptali, jaká je situace. Takže to byla jen debata o tom, jak budeme pokračovat. Věděli, že na silnici skončilo 30 závodníků. Ale nechtěli nějak prosazovat své zájmy, jen chtěli vědět, jak budeme postupovat. S ohledem na předpověď a mokré silnice v Neapoli bylo dobré i rozhodnutí neudělovat žádné body do sprinterské soutěže. Nechtěli jsme závodníky nutit, aby se tlačili do nebezpečného dojezdu,“ prohlásil direktor.