Zkuste si Tour de France na vlastní kůži. Závodit na kole můžete i se Sáblíkovou

Tour de France se podívá i do Česka. Jak je to možné? Díky projektu L’Etape Czech Republic by Tour de France. Akci, při níž si mohou pocity závodníka nejslavnějšího cyklistického podniku planety prožít i běžní hobby jezdci, přivede 5. června příštího roku do Prahy a středních Čech agentura Petr Čech Sport. „Vůbec si nedokážu představit tu atmosféru, takže se na to strašně moc těším,“ vyznala se rychlobruslařka Martina Sáblíková, která je ambasadorkou projektu.

Podívat se na některou z etap Tour de France jako divák přímo na místě ve Francii je ohromný životní zážitek. Co takhle si ale vyzkoušet jednu etapu zajet na kole? Tuto možnost budete mít v příštím roce v rámci projektu L´Etape Czech Republic by Tour de France. A jak už název napovídá, nebudete muset jezdit ani do Francie.

„Jsem rád, že se nám podařilo pro Česko tuto akci vybojovat. Tour de France logicky o svůj brand pečuje a velmi pečlivě si tak vybírá partnery ke spolupráci. Jednání probíhala poměrně dlouhou dobu,“ přiblížil ředitel pořádající agentury Petr Čech Sport David Trávníček.

Povedlo se a díky tomu si budou moct i zapálení hobby cyklisté osahat atmosféru tohoto velkého závodu.

„Půjde o závod pro silniční kola, který se pojede na uzavřených cestách. V plánu jsou dvě varianty trasy (90 a 130 km), které budou vytvořeny ve spolupráci s plánovači Tour. V rámci závodu budou klasifikováni jednotlivci a týmy. Vítěz získává žlutý dres, ale oficiálně si ho na pódiu nesmí obléci. Kromě žlutého dresu se bude soutěžit i o puntíkovaný a zelený,“ přiblížil už konkrétněji šéf organizačního týmu Přemysl Novák.

Start a cíl jsou plánovány v centru Prahy, trasa povede přes Křivoklátsko a Berounsko. Už od pondělí si budou moci zájemci zakoupit vouchery, díky kterým se následně od 14. září zaregistrují na webových stránkách www.letapeczech.cz. V předprodeji bude k dispozici 500 voucherů na každou z tras. Jejich cena bude 1690 korun na krátkou trasu na 1990 na dlouhou. Organizátoři předpokládají tři až pět tisíc účastníků. Po vyprodání první tisícovky míst se ceny zvednou na 2090 a 2490 korun.

Bonusem pro účastníky bude také přítomnost známých sportovních hvězd. Z legend samotného francouzského závodu se v předchozích letech zapojil například Alberto Contador. Z českých sportovců se můžete těšit například na Zdeňka Štybara či Martinu Sáblíkovou.

„Cyklistika je mou druhou srdeční záležitostí, ale považuju se za velmi amatérského cyklistu. Když mi bylo oznámeno, co se u nás chystá takováhle akce, nebylo nad čím váhat,“ prohlásila mnohonásobná mistryně světa v rychlobruslení, která má za sebou i profesionální závody v cyklistické časovce.

„Tour de France je pro mě něco, co by si každý sportovec chtěl vyzkoušet. Je to něco neuvěřitelného. Já jsem si letos poprvé zkusila závod Kola pro život, bylo to hodně těžké, byla jsem ráda, že jsem dolezla do cíle. Ale byl to nakonec skvělý zážitek. Takže tady počítám na 99 procent, že se zúčastním. To jedno procento si nechávám, kdyby se náhodou něco stalo,“ dodala Sáblíková.

Cyklistickou tváří projektu je pak Zdeněk Štybar, dosud dvojnásobný účastník francouzské Grand Tour. Jeho úkolem bude prověřit formu zájemců na takzvaném Bootcampu, při němž se budou moci účastníci připravovat na závodní výkon za pomoci rad profesionálů, jako je právě Štybar. Ten má na své účasti na Tour smíšené vzpomínky. „Emocí z Tour je strašně moc. Nejdřív první týden je člověk natěšený, po týdnu už tolik ne, po 14 dnech si říkáte: Už abychom dojeli do Paříže. A tam si pak člověk chce dát pivo,“ usmál se český reprezentant, který v roce 2015 ovládl jednu z etap.