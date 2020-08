Bradley Wiggins: Prohra kvůli méně divákům? Na to se hrát nebude

Co by byla cyklistická sezona bez Tour de France? Původní termín je sice dávno pryč, ale "Stará dáma" konečně začíná, byť za velmi přísných opatření. Expert Eurosportu a vítěz Tour 2012 Bradley Wiggins se ve svém komentáři zamýšlí, jak bude závod bez diváků vypadat. A kdo je vlastně favorit, když chybí Chris Froome i Geraint Thomas? Může Egan Bernal obhájit loňský triumf i přes problémy se zády? Vzpamatoval se Primož Roglič z nedávného pádu?

„Letošní Tour de France se jede, což je dobrá zpráva. Myslím, že organizátoři učinili rozhodnutí na základě posouzení bezpečnosti a očividně si věří, že takovou akci mohou i nyní uspořádat. Zavedli spoustu restrikcí, aby zajistili hladký průběh. A nemyslím, že se rozhodli nějak pod tlakem. Udělali správné rozhodnutí na základě přesvědčení, že jsou schopní uspořádat akci tak bezpečnou, jak jen je to možné.

Mezi omezení patří samozřejmě menší počet diváků. Je otázka, jak to závod a cyklisty ovlivní. To se musíme nechat překvapit, protože nic podobného jsme ještě nikdy nezažili. Závod poběží a jezdci budou pořád proti sobě bojovat. Nemyslím si, že to nějak ovlivní výsledek závodu a že by to kluci na to svalovali. Samozřejmě jsou závodníci, na které fanoušci, zejména domácí, mohou mít vliv, jako třeba Thibaut Pinot a Julian Alaphilippe.

Alaphilippe loni závodil pro svou zemi a stála za ním celá Francie. U jezdce jako on, kterému prospívá, když má za sebou celý národ, to určitě hraje velkou roli. Ale opravdu si nemyslím, že by byl závodník, který dojede do cíle a prohlásí, že nepředvedl dobrý výkon, protože tam nebyli fanoušci.

Nikdo si neumí představit, jak to bude vypadat bez davů diváků, na které jsme byli zvyklí. Samozřejmě tady budou fanoušci podél trati, ale určitě jich nebude tolik jako dřív. Bude to nové pro každého, je to určitá výzva, ale podle mě to výsledek Tour nijak neovlivní.

Mezi favority letos řadím obhájce Egana Bernala, určitě bude chtít loňský triumf potvrdit. Ale otázkou také je jeho zdravotní stav, protože jsme viděli na Critériu du Dauphiné, že odstoupil kvůli problémům se zády. Může se tento problém u něj objevit znovu i na Tour? To nevíme a musíme se nechat překvapit.

Jeho hlavním vyzyvatelem bude Primož Roglič, který v závodech, které tuto sezonu jel, hodně dominoval a vypadalo to, že kdyby neměl nehodu, vyhrál by i Dauphiné. Klíčová otázka u něj tak je, zda se z tohoto pádu zcela dostal. Může to u něj vyvolat nějaké obavy při Tour de France? Zase nevíme, takže v případě obou favoritů tady máme otazníky.

Na pozicích za nimi je pak Tom Dumoulin, druhý muž Tour z roku 2018 a vítěz Gira. I on může bojovat o vítězství. Není to ale pro něj brzy po pádu z loňského roku?

Dalším je pak Pinot, který útočil v minulém ročníku, a na jeho ramenou ležely naděje Francouzů až do chvíle, kdy musel kvůli zranění kolene odstoupit (v 19. etapě do Tignes)… A pak samozřejmě Alaphilippe, který šokoval loni celý svět, když to ještě několik etap před koncem vypadalo, že by mohl Tour vyhrát. Je schopný to zopakovat? Myslím, že nejistota to celé dělá pro nás o to víc vzrušující.

Pro mnohé bylo šokující, že tým Ineos nevzal na Tour Frooma a Gerainta Thomase. Jen to ale ukazuje jejich filozofii, že nikdo není větší než tým. Takže na Tour vzali sestavu na základě čísel a výsledků, které mají teď k dispozici, na základě formy. Na žádnou loajalitu se tady nehraje, je důležité co nejlépe odvést práci. To je ta brutalita elitního sportu a jen to ukazuje to, kam jsou Ineos, Brailsford a jeho tým ochotni jít při výběru týmu, který bude úspěšný. V tom je nejspíš i jejich síla. Ta schopnost oprostit se od emocí.“