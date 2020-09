Jiná Tour i pro fanoušky. Do hor jen pěšky nebo na kole, platí pravidlo 2020

Jsou to tradiční obrázky nejslavnějšího cyklistického závodu světa. Žluté lány slunečnic, mezi kterými se táhne početné pole závodníků. A pak třeba také předlouhý had aut a karavanů podél silnice táhnoucí se prakticky od úpatí horského stoupání až téměř k cíli etapy. Slunečnice jsou letos již odkvetlé a i v horách to bude tentokrát smutnější pohled.

„Je zde 27 stoupání, kde to bude pro fanoušky hodně omezené, s tím, že auta a karavany tam nepustíme vůbec,“ přiblížil serveru Velo News Thierry Gouvenou, ředitel závodu, jedno z protikoronavirových opatření 107. ročníku Tour de France.

„Lidé budou moci nahoru pouze pěšky nebo na kole. Nechceme fanouškům účast úplně zakázat, ale musíme ji omezit,“ dodal ještě Gouvenou.

Co to znamená? Pro skalní příznivce namasírovat nohy, vyrazit s dostatečným předstihem a na vytipované místo se dostat takzvaně za své. Chybět budou typické záběry na auta a karavany ověšené různými státními vlajkami, stejně jako lidé sedící u svých vozů u stolečku, na kterém najdete různé pochutiny a nápoje. Tento festival budou muset letos fanoušci oželet.

O která konkrétní stoupání půjde ale ředitel závodu neprozradil. Vzhledem k jejich množství se však dá odhadovat, že to budou téměř všechny důležité kopce.

„Největší výzvou pro nás je, jak zajistit dostatečný rozestup mezi závodníky a diváky, hlavně v těchto stoupáních,“ prozradil Gouvenou. A do toho se vložili už i samotní závodníci. Ti už od samého začátku prostřednictvím spotů v televizi a na sociálních sítích vyzývají příznivce cyklistiky, aby dodržovali pravidlo řady letošních závodů 2 0 2 0. Tím je myšleno: 2 metry od závodníků, 0 autogramů, 2 nezbytné věci – rouška a dezinfekční gely, 0 selfie.

Nejdůležitějším úkolem a cílem všech totiž je, aby mohli cyklisté dojet 20. září do Paříže, a také aby se jich jejich příznivci předtím v horách vůbec dočkali. Odjety jsou totiž zatím pouze 4 etapy z celkových 21.

V té úterní měli největší radost slovinští fanoušci. Etapu s dojezdem na kopci 1. kategorie Orciéres-Merlette v nadmořské výšce 1825 metrů ovládl v závěrečném sprintu vrchařů Primož Roglič, jeden z hlavních favoritů, před krajanem, teprve jednadvacetiletým Tadejem Pogačarem. Ve žlutém pojede i ve středeční sprinterské etapě Julian Alaphilippe.

„Fíha, to byl ale rychlý den. Bylo to náročné, ale kluci z týmu zase odvedli skvělou práci. Byl jsem pořád na dobré pozici a díky tomu jsem se mohl dostat k tomu hezkému sprintu. Takže jsem šťastný,“ vyznal se Roglič. „Vracím se zpět po pádu na Dauphiné, pozitivní pro nás je vidět, že můžu závodit a každý den je to o trochu lepší. Jsem hlavně rád, že můžu zase jezdit na kole. A že nejsem ve žlutém? Je to zpráva, kterou musím akceptovat, ale neřeším to,“ prohlásil v rozhovoru pro Eurosport jezdec týmu Jumbo-Visma.

V celkovém pořadí mu patří třetí příčka se ztrátou 7 sekund na Alaphilippa, o tři sekundy zaostává za druhým Adamem Yatesem. Další dojezd na kopci je v plánu ve čtvrtek.