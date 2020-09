Češi na Tour: čekání na další týdny. Raboň věří ve velké věci od Hirta

„Teď jsme byli vzadu kolem Domenika Pozzoviva a posledních třicet pět kilometrů jsme měli pošetřit co nejvíc sil bylo možné. Pořád to není ideální, ale kilometr po kilometru se to zlepšuje. V šesté etapě jsem se cítil líp, neměl jsem takovou bolest nohou. Takže doufejme, že je to nastartované správným směrem a pak po dni volna se budu moct ve druhém a třetím týdnu ukázat vepředu,“ hlásil po čtvrteční etapě Kreuziger, v níž dojel víc než 26 minut za vítězem a na lídra Tour ztrácí už přes hodinu.

Tour de France dnes: 7. etapa ONLINE zde »

O něco lépe na tom byl ve čtvrtek už i Hirt, který za vítězem zaostal o téměř 11 minut. Bolavé zápěstí, které si přivezl jako následek pádu při Tour de´l Ain začátkem srpna, se postupně zlepšuje, zatím ale ne natolik, aby se už v prvním týdnu zapojil do bojů o etapy. „Ještě to je brzo,“ řekl České televizi. Ostatně i na Giru d´Italia jeho chvíle přišly vždy až v posledním týdnu.

V lepší zítřky českých závodníků věří i bývalý profesionál František Raboň. „Z dvojice našich teď očekávám velké věci spíš od Honzy Hirta, protože u něj je to stoprocentně jenom o tom, že čeká, až se mu tělo a ruka dají dohromady. A myslím, že by v posledním týdnu mohl být hodně nebezpečný. A i u Romana doufám, že mu chyběly závody a není tolik rozjetý. Pokud to tak je, věřím, že ve třetím týdnu v horách prodá své zkušenosti a mohl by se dostat do úniku.“

Kreuziger má podle Raboně v týmu, který nejede na celkové pořadí, i řadu dalších rolí. „Tým o jeho formě musel vědět, a přesto ho tam poslali. Je jasné, že je tam platný i pro nováčky, má výbornou pozici týmového kapitána, této role se vůbec nebojí. A ani toho pomáhat sprinterovi Giacomu Nizzolovi, i když samozřejmě jeho pomoc ve spurtech musí být, vzhledem k jeho fyzickým předpokladům, omezená. Těžko Romana uvidíme 500 metrů před cílem. Ale myslím, že to zatím zvládá dobře.“

I u Hirta se podle bývalého cyklisty dají dosavadní výsledky chápat. „Tam je to jasně dané. Všichni věděli, jaké má zranění, tým ho i přes to vybral. Slyšel jsem, že už se začíná cítit líp a líp. V úvodu Tour to bylo tak, že si skupinka závodníků, kteří byli hodně potlučení, v závěru hlavně hromadných dojezdů záměrně vystupovala, aby na to místo znovu nespadli, a nemuseli třeba i odstoupit, což si myslím, že byl i jeho případ.

V euforii zatím nejsou ale ani slovenští fandové. Peter Sagan totiž ve středu přišel o zelený dres.