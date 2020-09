9. etapa Tour: další vláda Slovinců. Roglič jde do žlutého, vyhrál Pogačar

Třicetiletý Roglič, loňský vítěz Vuelty, vystřídal v čele Tour Adama Yatese. Brit nestačil v posledním stoupání, dojel ve skupince se ztrátou 54 sekund a propadl se v průběžném pořadí na osmé místo. Na druhé příčce je po prvním ze tří týdnů nejslavnějšího etapového závodu loňský šampion Kolumbijec Egan Bernal se ztrátou 21 sekund.

Hirschi dnes vybojoval třetí místo poté, co odjel 90 kilometrů v úniku. Dostižen byl jen 1600 metrů před cílem, přesto neodpadl a v závěru bojoval o vavřín. Prvenství však slavil Pogačar a v 21 letech se stal nejmladším etapovým vítězem na Tour od Lance Armstronga při jeho triumfu v roce 1993 v osmé etapě.

„Je vážně šílené po tak těžkém dni vyhrát etapu. Kluci z týmu odvedli skvělou práci a jsem rád, že jsem to pak dotáhl. Primož už předtím jednu etapu vyhrál (čtvrtou) a bude chtít vyhrát další. Společně určitě dokážeme velké věci,“ řekl Pogačar.

Dvojnásobného slovinského úspěchu si cenil i Roglič. „I když dnes vyhrál Tadej, je to pro mě velký den. Každý cyklista sní o tom, že bude ve žlutém. Mým cílem je ho dovézt do Paříže. Ale je před námi ještě hodně dnů, Pogačar je teď silnější než Bernal,“ uvedl nový lídr.

Po volném dnu čeká peloton i s Čechy Janem Hirtem a Romanem Kreuzigerem v úterý rovinatá etapa po pobřeží Atlantiku z města Ile d'Oléron do Ile de Ré v délce 168,5 km. Velkou roli může sehrát vítr. Hirt dnes zaostal za čelem pelotonu o 16 minut, Kreuziger téměř o půl hodiny.

Ještě před pokračováním Tour se všichni jezdci i členové realizačních týmů poprvé od startu závodu podrobí v pondělí testům na nemoc covid-19. Pokud by se v jednom týmu objevili dva lidé s pozitivním nálezem, bude celá stáj z Tour vyloučena.

Cyklistický závod Tour de France - 9. etapa Pau - Laruns (153 km):

1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 3:55:17, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 3. Hirschi (Švýc./Sunweb), 4. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 5. Landa (Šp./Bahrajn-McLaren) všichni stejný čas, 6. Mollema (Niz./Trek-Segafredo), 7. Martin (Fr./Cofidis), 8. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale), 9. Porte (Austr./Trek-Segafredo), 10. Urán (Kol./EF) všichni -11, ...61. Hirt (ČR/CCC) -16:22.

Průběžné pořadí: 1. Roglič 38:40:01, 2. Bernal -21, 3. Martin -28, 4. Bardet -30, 5. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic), 6. Urán oba -32, 7. Pogačar -44, 8. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -1:02, 9. López (Kol./Astana) -1:15, 10. Landa -1:42.

Profil 9. etapy Tour de France 2020 • Foto A.S.O.

Co očekávat?

Poslední etapa před prvním volným dnem, dá se tedy čekat, že se někteří zmáčknou na maximum ve snaze o vítězství. Na první pohled nevypadá nijak záludně a obtížně, zdání ale může klamat, stačí se zaměřit na poslední kopec Col de Marie Blanque. Ten má totiž průměrné stoupání 8,6 procenta, v závěru je i kilometrový úsek s 13,6 procenty. Příležitost cítí čistokrevní vrchaři jako Nairo Quintana, Richard Carapaz, Miguel Ángel Lopez a samozřejmě obhájce Egan Bernal.

Kudy se jede?

Pau je oblíbené a tradiční místo Tour, hostilo ji už dvaasedmdesátkrát. Poprvé v roce 1930. Rodné město francouzského krále Jindřicha IV. Navarrského nebo trojnásobného olympijského šampiona Tonyho Estangueta (vodní slalom) má i stálou expozici věnovanou šampionům „staré dámy“.

Očima Petra Benčíka

„Tady bych tipoval, že ze začátku pojede velká skupina na větru, nějaká skupinka odjede, uprostřed na těch dvou kopcích se to očeše a pak to budou zkoušet lidi jako De Gendt, který je schopný to celé přejet. Poslední kopec bude hrozně těžký, hodně prudký, závěrečné 4 kilometry 13 procent, to je ryzí vrchařina. Bude to tvrdé vyjet. Ideální pro typy jako Roglič, protože je to krátký silový kopec, kde je lepší než v těch dlouhých. Tohle bude tak těžké, že půjde udělat rozdíl i mezi těmi nejlepšími, kde jsou jinak rozdíly malé.“