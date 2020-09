Hirt o Tour: Trochu bez atmosféry. Má zápěstí v molitanu, řekl, kdy zaútočí

Byl už třikrát na italském Giru, jednou na Vueltě. Premiéru na Tour de France ale prožívá Jan Hirt až letos. A kvůli koronaviru rozhodně ne tak, jako nováčci v předchozích letech. „Všichni o Tour mluví, jak je to velký kolotoč. Ale tímhle je to hrozně ovlivněné, takže mi nepřijde, že by to bylo letos nějak velké,“ říká trochu zklamaně český závodník v oranžovém dresu týmu CCC.

V celkovém pořadí mu nyní patří 90. příčka. To však není nic, co by Jana Hirta znepokojovalo. On a celý jeho tým přijel do Francie hlavně za etapovými úspěchy. I když toho v podobě etapového vítězství se zatím nedočkal.

Šance pro českého vrchaře by teprve měly přijít, a třeba už koncem tohoto týdne. Jeho zraněné zápěstí se prý stále zlepšuje. Jak prožíval tak trochu jiný volný den na Tour, s kým sdílí pokoj, která etapa pro něj byla zatím nejhorší? V rozhovoru pro iSport Premium prozradil také to, jak probíhá domluva v pelotonu při „neutralizaci“ části etapy.

Jste na své první Tour de France. Jak se vám zatím líbí?

„Abych řekl pravdu, zatím nic moc.“

Jak to?

„Nevím, chybí mi nějak drajv, nejsem tolik motivovaný. Nejedu na pořadí, nemáme ani týmového lídra na pořadí, kterému bych pomáhal... Je to prostě takové mrtvé.“

Už v samotném začátku Tour jste říkal, že vám to nepřijde jiné než třeba Giro. Čím to bylo?

„Je to takové trošku bez atmosféry, není to moc velká show. Nepociťuju tady, že by to bylo v něčem víc než ostatní Grand Tour. Přišlo mi, že Giro bylo atmosférou víc.“

Takže to hodně ovlivnila opatření spojená s koronavirem?

„Určitě. Všichni o Tour mluví, jak je to velký kolotoč. Ale tímhle je to hrozně ovlivněné, takže mi nepřijde, že by to bylo letos nějak velké. Na startu a v cíli lidi moc nejsou.“

Při sobotní etapě už ale v horách bylo lidí hodně, na současná opatření možná až moc a až moc bez roušek, ne?

„To samozřejmě. Roušky by tam ty lidi mít měli.“

Fanoušci v horách moc ukáznění nebyli. Vepředu třeba Tadej Pogačar musel mezi diváky kličkovat, odhánět je rukou, aby šli z cesty. Pociťoval jste to i vy víc vzadu?

„Vždycky se najdou lidi, kteří nebudou pravidla respektovat a budou je porušovat, takže i tam takoví byli, taky jsem tam viděl hodně lidí bez roušek, kteří rozhodně nedodržovali bezpečnou vzdálenost.“

Ruku do měkkého

České fanoušky teď hodně zajímá váš zdravotní stav, takže jak je na tom vaše zápěstí?

„Je to lepší. O dost lepší než když jsem začínal Tour. I když třeba dva tři dny zpátky to nebylo nic moc. Ono to taky záleží na tom, jaká je etapa, jaký je tam asfalt.