Tour ONLINE: 11. etapa je ideální pro sprintery, další šance pro Sagana?

Jak může být přímořský vítr nepříjemný, se přesvědčili cyklisté na Tour de France včera , dnes už by to v 11. etapě nemělo být tak horké. Každopádně by nemělo jít o nic náročného, v cílovém Poitiers se očekává ryze sprinterský dojezd, v němž bude na triumf opět cílit určitě i slovenský rychlík Peter Sagan, který musel přenechat zelený dres včerejšímu vítězi Samu Bennettovi.

Co očekávat

Během necelých 170 kilometrů by se tento den nemělo dít nic zásadního. Pokud tedy nenastanou pády z nepozornosti. Jinak ale půjde o etapu, kde by se mělo rozhodnout až v závěru mezi nejrychlejšími muži pelotonu, jako jsou už dříve zmiňovaní Ewan, Viviani, Bennett, Kristoff, Sagan.



Kudy se jede

Další skvosty na břehu Atlantiku. Ozdobou cílového Poitiers je univerzita, biskupství a malebné uličky plné středověkých domů a starobylých kostelů. V devadesátých letech vznikl severně od města návštěvnický a univerzitní park Futuroscope, zaměřený na nové komunikační techniky. Ročně jím projde zhruba 1,5 milionu návštěvníků.

Očima Petra Benčíka

„Tady to bude hodně podobné jako předchozí den. Na začátku si kluci orazí, i když tam možná bude foukat. Viděl bych to na ryze sprinterskou věc. Ani bych neřekl na únik, profil je lehký, je tam nějaký brdeček a jedna čtyřka. Takže tohle je ukázkově sprinterská etapa. Měli by tady být odpočatí, je to pro ně, s velkou rezervou, třetí lehký den.“